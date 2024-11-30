Как сообщает исследовательский Международный Центр Черчилля, еще в 1898 году молодой Уинстон обличал «империализм России», где «крестьяне голодают» (в то же время десятки тысяч человек погибли от голода в Ирландии и в Индии). А в октябре 1904 года Черчилль клеймил «русский деспотизм», нахваливая «борьбу поляков и финнов за свободу». Тогда же он ругал еврейский погром в Кишиневе в 1903 году (было убито 49 евреев, русское правительство судило сотни погромщиков, часть отправили на каторгу) и «ужасы Благовещенска» — там в 1900 году на фоне китайского восстания боксеров и убийства русских на Китайской Восточной Железной дороге при попустительстве местных властей были убиты тысячи китайцев.