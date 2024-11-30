Детский писатель Усачев допустил, что в сказках может быть насилие

— В общей сложности, я написал шесть больших «дедморозовских» историй и считал, что на этом цикл закончен. Но жизнь иногда вносит свои коррективы. Что и произошло в этом году, когда команда «Карнавал-стиль», с которой я до этого успешно работал много лет, убедила меня взяться за новую историю. Не знаю, получится ли написать на основе этого сюжета еще одну, седьмую книгу. ~Сделать из пьесы сказку труднее, чем наоборот.~ Так что поживем — увидим.