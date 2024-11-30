Бастрыкин начал расследование жалоб жителей старого общежития из Башкирии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обращения жителей общежития в Туймазах, которые пожаловались на ненадлежащее состояние дома.
По предоставленным данным, в здании 1978 года постройки не проводился ремонт 15 лет, в результате чего все коммуникационные системы пришли в непригодность, помещения затапливаются, временами появляются перебои с электричеством, а температурный режим не соответствует норме.
Кроме того, в общежитии не работает лифт, из-за чего инвалиды, пенсионеры и жильцы с детьми испытывают трудности. В то же время управляющей компании нет, а все обращения об ее назначении игнорируются.
В СК Башкирии начали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин взял под контроль ее ход.
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