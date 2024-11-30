Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин начал расследование жалоб жителей старого общежития из Башкирии

Жители общежития в Туймазах рассказали о плачевном положении здания.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обращения жителей общежития в Туймазах, которые пожаловались на ненадлежащее состояние дома.

По предоставленным данным, в здании 1978 года постройки не проводился ремонт 15 лет, в результате чего все коммуникационные системы пришли в непригодность, помещения затапливаются, временами появляются перебои с электричеством, а температурный режим не соответствует норме.

Кроме того, в общежитии не работает лифт, из-за чего инвалиды, пенсионеры и жильцы с детьми испытывают трудности. В то же время управляющей компании нет, а все обращения об ее назначении игнорируются.

В СК Башкирии начали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин взял под контроль ее ход.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.