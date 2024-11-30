БЖД прокомментировала задержку поезда Могилев — Коммунары

Ранее по техническим причинам почти на четыре с половиной часа опоздал поезд Минск — Гомель. В БЖД пояснили, что пропало напряжение — оборвалась контактная сеть. Работы по восстановлению электрифицированного участка заняли некоторое время. Из-за этого ряд других поездов, двигающихся в направлении Гомеля, также отстали от графика.