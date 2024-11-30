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БЖД прокомментировала задержку поезда Могилев — Коммунары

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Поезд региональных линий экономкласса № 7156 Могилев-Коммунары по техническим причинам останавливался на станции Веремейки, об этом сообщила пресс-служба Белоруской железной дороги.

Источник: Sputnik.by

Поезд отправился из Могилева в 19:51 и в 21:07 остановился в Веремейках.

Как рассказали в БЖД, пассажиров поезда доставили другим подвижным составом.

Поезд в итоге отправился со станции Веремейки в 21:56. Время опоздания на станцию Кричев составило 55 минут, а на станцию Коммунары — 49 минут. Доставку пассажиров в городе Костюковичи организовали автотранспортом.

Белорусская железная дорога принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства.

Ранее по техническим причинам почти на четыре с половиной часа опоздал поезд Минск — Гомель. В БЖД пояснили, что пропало напряжение — оборвалась контактная сеть. Работы по восстановлению электрифицированного участка заняли некоторое время. Из-за этого ряд других поездов, двигающихся в направлении Гомеля, также отстали от графика.