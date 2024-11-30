В Приморье выявили сомнительные импортные яблоки

Специалисты Россельхознадзора рекомендуют тщательно мыть яблоки перед употреблением их в пищу. В партии фруктов из Китая они обнаружили возбудителя опасной болезни растений — калифорнийскую щитовку.
Она поражает яблони, груши, абрикосы, сливы, сирень, липы, берёзы и ещё 270 видов растений. Поражённые деревья ослабевают, кора трескается и отмирает, кроме того, резко снижается их урожай.
В большинстве случаев такие деревья засыхают — молодые растения могут погибнуть даже на 2−3-й год. Главная опасность для них в том, что поражённые деревья неспособны перенести даже самый небольшой мороз.
Любопытно, что изначально вредитель родом с Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. Его завезли вместе с растениями-хозяевами в Европу, Северную и Южную Америку, Африку, Азию, Австралию, Новую Зеландию, другие острова.
Заражённые калифорнийской щитовкой яблоки обнаружили в пограничном пункте пропуска при фитосанитарном контроле. Общий вес сомнительной партии составил более двух с половиной тонн.
Поражённые яблоки впустили в Россию, вскоре они могут появиться на прилавках магазинов. Для человека калифорнийская щитовка не представляет опасности, тем не менее, фрукты лучше тщательно вымыть.