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Отключение тепла в Дзержинском районе Новосибирска объяснила мэрия

Ранее на теплосети на улице Лежена обнаружили два дефекта.

В мэрии Новосибирска прокомментировали отключение отопления в Дзержинском районе. Напомним, 29 ноября 2024 года 20 домов на улице Лежена остались без тепла, а очевидцы сняли на видео клубы пара, которые шли от теплосети.

Специалисты департамента ЖКХ отметили, что к плановому ремонту приступили в 13 часов, вечером проводили сварку, а саму площадку готовили заранее.

Как сообщали в пресс-службе СГК, на сети по данной улице обнаружили два дефекта. Пар, который попал на кадры, возник при сливе воды из теплосети.

«Теплосеть на Лежена в работе, ремонт завершили в 5 утра субботы, 30 ноября», — в пресс-службе СГК прокомментировали ситуацию для «АиФ-Новосибирск».

ЖКХ