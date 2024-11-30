Между Челябинском и Усть-Катавом запустили новый пригородный поезд

Помимо этого, поезд станет частью нового горнолыжного маршрута до ГЛК «Завьялиха». В декабре горнолыжники смогут добраться на электричке до станции Вязовая. Там их будет ожидать специальный автобус до горнолыжного курорта. Билеты будут включать в себя не только стоимость проезда, но также ски-пасс, прокат спортивного инвентаря и даже завтрак.