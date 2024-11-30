Между Челябинском и Усть-Катавом запустили новый пригородный поезд

Новый пригородный поезд начал курсировать в Челябинской области. С 30 ноября жители Усть-Катава на электричке могут доехать до областного центра и обратно без пересадок железнодорожным транспортом. Перевозить пассажиров планируют по выходным и праздничным дням до 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба ЮУЖД.
В пути южноуральцы проведут около пяти с половиной часов. На станциях Вязовая, Мурсалимкино, Сулея, Бердяуш, Златоуст, Миасс 1 и Чебаркуль поезд будет делать остановки. Стоимость полного маршрута составит 974 рубля 90 копеек. Продажу билетов в кассах начинают за 10 дней до отправления электрички.
Помимо этого, поезд станет частью нового горнолыжного маршрута до ГЛК «Завьялиха». В декабре горнолыжники смогут добраться на электричке до станции Вязовая. Там их будет ожидать специальный автобус до горнолыжного курорта. Билеты будут включать в себя не только стоимость проезда, но также ски-пасс, прокат спортивного инвентаря и даже завтрак.