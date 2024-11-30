Кадровый центр Иркутской области подготовил мероприятия к декаде инвалидов

С 1 по 10 декабря проводится декада инвалидов. Мероприятия для этой группы населения подготовили и в филиалах Кадрового центра Иркутской области — всего запланировано более 70 тематических встреч, которые помогут найти работу.
Так, в Иркутском, Ангарском, Аларском и Усть-Кутском филиалах пройдут специализированные ярмарки вакансий, на которых будут представлены ведущие предприятия региона. Можно будет пообщаться с работодателем, узнать об условиях работы и вариантах трудоустройства. Картерные консультанты помогут подобрать варианты занятости с учетом пожеланий, наличия опыта и состояния здоровья. В эти дни в филиалах Кадрового центра будут проходить мастер-классы, профориентационные мероприятия, людям с ограниченными возможностями расскажут обо всех существующих мерах поддержки. Там же можно будет узнать и о возможностях получения профессии, в том числе по нацпроекту «Демография».
Кадровый центр в эти дни будет консультировать и работодателей по вопросам соблюдения законодательства в сфере квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Запланированы круглые столы, онлайн-совещания и другие формы информирования. Кроме того, заинтересованным работодателям ответят на все вопросы относительно предоставления отчетности на портале «Работа России».
— Кадровый центр региона создаёт условия для вовлечения граждан с инвалидностью в общественную жизнь, — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
План мероприятий в рамках декады инвалидов можно найти на официальном сайте минтруда региона или узнать в ближайшем филиале Кадрового центра «Работа России».