Кадровый центр Иркутской области подготовил мероприятия к декаде инвалидов

Так, в Иркутском, Ангарском, Аларском и Усть-Кутском филиалах пройдут специализированные ярмарки вакансий, на которых будут представлены ведущие предприятия региона. Можно будет пообщаться с работодателем, узнать об условиях работы и вариантах трудоустройства. Картерные консультанты помогут подобрать варианты занятости с учетом пожеланий, наличия опыта и состояния здоровья. В эти дни в филиалах Кадрового центра будут проходить мастер-классы, профориентационные мероприятия, людям с ограниченными возможностями расскажут обо всех существующих мерах поддержки. Там же можно будет узнать и о возможностях получения профессии, в том числе по нацпроекту «Демография».