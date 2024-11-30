«Ребенок между двух огней»: мама 9-летней девочки пытается забрать обратно ее у отца

Зачастую, когда в отношениях между родителями происходит раскол, страдают именно дети. Для ребенка весь этот мир кажется таким большим и интересным, но в то же время опасным. Островок спокойствия для них — это дом, где живет их семья. Но когда два самых главных жителя этого острова, мама и папа, не ладят друг с другом, а уж тем более разрывают отношения, становится страшно. На «островке» погасших чувств жителей Приморья Алины и Олега для троих стало тесно. Вопрос — с кем останется их девятилетняя дочь Тея (имена отца и дочери изменены)?
Суд оказался на стороне отца. Мама считает, что ее любимая дочь страдает в разлуке, так как отношения у них теплые, и что она способна воспитать счастливого ребенка. В семейной драме попытался разобраться корреспондент «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Отношения дали трещину спустя время
О своей первой любви и ее последствиях Алина рассказывает с дрожью в голосе. Не только потому, что ей тяжело проживать разлуку с дочерью. Девушка уверяет, на нервной почве она заболела. Врачи поставили ей диагноз — недостаточность кардиального сфинктера желудка операбельной степени. Это нарушение функции сфинктера желудка, который должен защищать пищевод от обратного заброса кислоты.
«Это можно сравнить с диабетом — пить таблетки и держать здоровье в тонусе, а бывает так, что уже дело доходит до хирургии. В моем случае нужна операция, так как невыносимо ходить в прямом смысле с обожженным своей же кислотой горлом. Такова особенность развития болезни у меня. Таблетки и диета корректируют, но операция нужна. Долгое вынужденное общение с Олегом привели к очень серьезной психосоматике. Я жить спокойно не могу с моей любимой дочкой, переживаю и за нее», — комментирует мама.
После многократных обследований стало ясно, что нужна операция. Женщине тяжело пить, есть. Болезнь развилась до третьей стадии. Операция стоит немалых денег, но героиня нашей истории не готова ложиться на хирургический стол, пока не будет уверена, что их отношения с дочкой не разрушатся. Но стоит вопрос ИЛИ — ИЛИ: деньги на суд или в здоровье.
«Я переехала во Владивосток из Дальнегорска, когда мне было 17 лет, поступала в ВУЗ. Студентка, что с меня взять. Повстречала, как мне казалось, серьезного и интересного мужчину. Меня тогда не смутила разница в возрасте в 12 лет. Да и все так быстро закрутилось, казалось, все складывается хорошо. Мы жили в одном районе, так и встретились. Я снимала квартиру, у него была своя, куда я потом и переехала. Было разное. Ссорились, мирились, расставались, сходились. Но каждый конфликт становился страшнее предыдущего…».
А потом у Олега и Алины спустя почти четыре года появился ребенок. Казалось, Тея станет не только их новым смыслом жизни, но и мотивацией прислушиваться друг к другу. Оба признались корреспонденту «КП» — они пытались. Но насильно мил не будешь.
Семья без штампа
Пара не стала связывать себя узами брака, ребенку сделали свидетельство об отцовстве, на этом все. Как уверяет Алина, сожитель не раз поднимал на нее руку. Рассказывала она об этом только матери. Но та вставала на сторону несостоявшегося зятя. Аргументируя это тем, что он старше, обеспечен, трудоустроен, а значит, что-то смыслит в этой жизни. В отличие от молоденькой выпускницы ВУЗа. Как-то раз девушка все же написала заявление в полицию. Олега признали виновным по статье 6.1.1 КоАП. Он заплатил штраф в 5000 рублей.
«Истории про побои — это чушь. Тея была маленькая, еще в садик ходила. Ребятам нужно было ложиться спать, но Алина не замолкала, высказывала недовольства. Олег лишь попытался унести дочку в зал, когда она заплакала, чтобы та не слышала, как они ругаются. Алина подскочила, начала требовать положить ребенка на место, он отмахнулся от нее и попал ладонью по губе, у нее пошла кровь. Олег, конечно, извинялся, но она сразу же поехала в полицию. Он ответил по закону, вины не отрицает, но это было не намеренное избиение, как это преподносит его бывшая», — поделился с корреспондентом близкий друг семьи со стороны Олега, пожелавший остаться анонимом.
Он также рассказал, что никаких проблем у пары не было до рождения дочери. И только когда маленькой Тее исполнилось три годика, семейная жизнь дала трещину.
Тея живет с папой. Доверить жизнь ребенка Алине он не может. О возобновлении отношений с бывшей возлюбленной после ее измены он даже не думает. По крайней мере, так считает приятель распавшейся пары.
Абонент недоступен
Отец Теи не был против встреч, переписок и прогулок дочки с мамой, отпускал Тею к ней на ночевки до недавних событий. Сейчас контакт Алины у девочки в телефоне заблокирован.
«Тея не хочет видеться с матерью, а уж тем более с ней жить. Несколько дней назад Алина решила поговорить с дочкой на лестничной клетке. Дверь была приоткрыта, Олег услышал в адрес ребенка оскорбления, в том числе и его семьи, плохие слова и манипуляции. Он не раз просил бывшую не материться при ребенке. После этого диалога Тея долго плакала, она тоже от всего этого устала. Это уже перебор, он боится за психику ребенка. Вы поймите, это была крайняя мера. Он давал здесь Алине ночлег, она могла приходить, когда захочет, жила у них, он ее кормил. Она часто у них бывала, но не ценила хорошего отношения».
«Мы пытались от него сбежать…»
Корреспонденту «КП» женщина признается, она в отчаянии и напугана. Она не представляет, как она будет строить свою жизнь, если дочь продолжит жить с человеком, которого сама Алина боится.
Год назад она решилась на отчаянный поступок, забрала Тею из квартиры бывшего возлюбленного и вместо обещанной прогулки увезла дочь в аэропорт, где они сели на самолет до Москвы. Последней точкой стало сообщение от Олега: «Я подал иск, послезавтра у нас суд».
Девушка уверяет, эта новость застала ее врасплох, так как оповещение о предстоящем судебном заседании пришло на чужой адрес. Тогда вопрос — где и с кем будет жить ребенок — обрел официальный формат.
Источник «КП» в свою очередь уверяет, Олег лично предупреждал бывшую сожительницу еще за месяц до судебного заседания. Алина это отрицает.
«У меня теперь есть квартира, работа, я не состою на учетах. Надеюсь, суд увидит, кто есть кто. Суды не просто так не разлучают маму и ребенка — это огромная боль. Наш случай — прецедент, мне очень тяжело оплачивать адвоката, но надо справиться. Олег вцепился в нее очень странно, я его называю сталкером и боюсь за себя и дочку», — поясняет мама.
Алина рассказывает, она пришла на первое заседание, оплатила адвоката на одно посещение. Ее бывший подготовился. Подал ходатайство, чтобы во время следствия Тея жила с ним. И его чуть было не удовлетворили, но адвокат женщины оттянул это решение на неделю. Тогда и созрел план «ухода». Мама не представляла жизнь без дочери и под предлогом погулять увезла дочь втайне от бывшего.
«Разве женщина, которой не страшно за себя и за своего ребенка, сделает такое? Я не могу передать словами тот кошмар, который я прожила. В стране, на мой взгляд, не хватает законопроекта “о домашнем насилии”. Мы были вынуждены общаться, так как определение было на его стороне. Ребенок наблюдала очень плохой пример расставшихся родителей. Папа часто вел себя грубо со мной при дочке», — поделилась мама Теи.
По словам друга семьи, отец не видел дочь почти два месяца, и это не первая попытка Алины отобрать дочь. Но с редакцией не стали делиться подробностями. Объяснили: Олег не раз обращался в ПДН и полицию, чтобы привлечь бывшую за это к ответственности (на данный момент тоже написано заявление за оскорбление ребенка). Ребенок пропускал учебу, ее искали, дело едва не дошло федерального розыска.
Когда наконец-то стало известно, где дочка, Олег тут же купил билеты в Москву, снял квартиру неподалеку от апартаментов, где расположилась Алина. Там он прожил почти месяц. На связи с женщиной были судебные приставы, спустя долгие уговоры ей пришлось отдать ребенка.
Как уверяет мама девочки, школьница не пропускала занятия, а занималась дистанционно в другом учебном заведении. Мама сразу перевела дочь в новую школу, но пока в онлайн-формат, так как боялась, что Олег их выследит. Мужчина же всегда был против подобного рода занятий, он уверен, ребенку нужен социум и живой контакт с учителями.
Куда приведет борьба за ребенка?
Да, с тех событий прошел год. Для Олега, по его словам, это череда недопониманий, конфликтов и клеветы, от которой он устал. Для Алины — год наполнен ужасом, недопониманием и несправедливостью.
«Я хочу, чтобы общественность помогла мне, куда мне еще идти? В полиции пожимают плечами, мол, есть же постановление суда. Я хочу открыто заявить, что боюсь доверять дочь этому человеку. У меня есть на это основания. Олег зачем-то постоянно ложился в кровать с моим ребенком. Якобы читает сказки, а по факту просто спал в ее кровати постоянно. У меня много вопросов к мотивам отца биться за девочку. Ходит при ней в нижнем белье без шорт. Ей уже 9 лет, так нельзя! Но меня не слышат, выставляют истеричкой. Я всего лишь мама, которая любит свою дочь и хочет, чтобы у нее все было хорошо…».
Девочку водили к психологу в сентябре прошлого года. Специалист заключил следующее:
«Из беседы с Теей выявлено, что ребенок каждую ночь спит в одной постели с отцом, на большой кровати под одним одеялом. “Иногда засыпаю на диване” (это слова девочки). При этом Тея понимает, что девочки с отцами не спят, но папа сказал, что некогда делать ей кровать».
Источник «КП» уверяет, он слышит это не впервые. Объясняет, у ребенка всегда была отдельная кровать. В квартире три спальных места. Олег же, как любящий отец, не видит ничего такого, чтобы обнять дочку, почитать ей что-нибудь перед сном. В его семье никогда не было табу на подобные вещи. А заключение от психолога, уверяет источник «КП», не имеет силы. Друг Олега заявил, данному специалисту доверять нельзя, в суде он не участвовал, а девочку явно «обработали» перед сеансом.
Женщина намерена написать заявление в Следственный комитет, мужчина в свою очередь хочет, чтобы Алина оставила их с Теей в покое. Мама девочки также готова пройти полиграф и хочет, чтобы отец ребенка поучаствовал в этом тоже. Женщина боится, что из-за своей неприязни к ней Олег лишит ее родительских прав. Однако в разговоре с корреспондентом «КП» мужчина заверил, что не собирается этого делать.
Олег отказался подробно обсуждать ситуацию с журналистом. Он уверяет, что просто хочет спокойной жизни с дочерью и устал от всех этих страшных рассказов, которые доносятся от Алины либо в социальных сетях, либо в общих кругах. По словам мужчины, пока он финансово вкладывается в развитие и счастье ребенка, бывшая только треплет нервы.
Женщина это отрицает. «Все это неправда, больше я ничего не скажу», — заключил мужчина.
Девочка посещает бассейн, учит английский язык. В школе у нее много друзей, хорошие оценки. На данный момент ребенок не просит помощи психолога. Найдут ли родители компромисс, начнется ли новый суд, покажет время.
Официально:
Инспектор по делам несовершеннолетних сообщила редакции следующее:
"В 2022 году мама подписала мировое соглашение, чтобы ребенок остался жить с отцом. Она это сделала, чтобы встать на ноги, устроить свою жизнь, заработать на квартиру.
Отец водил ребенка в детский сад, когда девочка подросла — в школу. Мужчина посещает родительские собрания, Алина присутствовала на одном. Школа характеризует отца положительно: он активен в чате, привозит девочку на дополнительные занятия, конкурсы и так далее. Досуг ребенка организован.
Сейчас мама приобрела квартиру и хочет разорвать мировое соглашение. Этим вопросом должен заниматься суд.
Данную семью посещала начальница опеки Советского района (города Владивостока — прим. Ред.), условия проживания хорошие, двухкомнатная квартира. У папы и у ребенка раздельные комнаты, спальные места, у Теи есть школьный стол, все необходимое для развития и, соответственно, одежда по сезону.
Алина написала заявление на Олега, чтобы к нему приняли меры в связи с несоответствующим уходом за ребенком, мужчина был вызван на диалог. Как я сказала ранее, условия проживания проверили, они соответствуют норме. С Теей поговорили при маме и при папе. Мы не можем транслировать личные диалоги, но девочка при матери говорит одно, при отце другое, на этом все".