«Ребенок между двух огней»: мама 9-летней девочки пытается забрать обратно ее у отца

«Тея не хочет видеться с матерью, а уж тем более с ней жить. Несколько дней назад Алина решила поговорить с дочкой на лестничной клетке. Дверь была приоткрыта, Олег услышал в адрес ребенка оскорбления, в том числе и его семьи, плохие слова и манипуляции. Он не раз просил бывшую не материться при ребенке. После этого диалога Тея долго плакала, она тоже от всего этого устала. Это уже перебор, он боится за психику ребенка. Вы поймите, это была крайняя мера. Он давал здесь Алине ночлег, она могла приходить, когда захочет, жила у них, он ее кормил. Она часто у них бывала, но не ценила хорошего отношения».