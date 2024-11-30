В Алматы разработан план развития электрических сетей

Проведенный анализ показал, что к 2030 году потребляемая мощность мегаполиса вырастет на 48%, до 1450 МВт, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
В связи с этим в ключевые задачи плана входит:
- строительство новых подстанций;
- реконструкция и модернизация электрических сетей;
- перевод воздушных линий в кабельные;
- установка новых распределительных пунктов;
- замена линий электропередач.
Реализация этих мероприятий позволит создать условия для подключения новых потребителей и эффективно планировать ресурсы на ближайшее десятилетие.