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В Алматы разработан план развития электрических сетей

Как сообщил Нурбакыт Серикбай, исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и водоснабжения, документ направлен на повышение надежности электроснабжения мегаполиса и улучшение качества электроэнергии.

Источник: EL.kz

Проведенный анализ показал, что к 2030 году потребляемая мощность мегаполиса вырастет на 48%, до 1450 МВт, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В связи с этим в ключевые задачи плана входит:

  • строительство новых подстанций;
  • реконструкция и модернизация электрических сетей;
  • перевод воздушных линий в кабельные;
  • установка новых распределительных пунктов;
  • замена линий электропередач.

Реализация этих мероприятий позволит создать условия для подключения новых потребителей и эффективно планировать ресурсы на ближайшее десятилетие.

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