Радий Хабиров рассказал о лидерстве Башкирии в рейтинге поддержки молодых ученых

Радий Хабиров добавил, что в республике находятся больше двух тысяч молодых ученых, а за последние три года в регионе открылись 18 молодежных лабораторий. На программы прохождения стажировок и улучшения жилищных условий республика выделает каждый год 200 мдн рублей. На поддержку науки за последние три года из бюджета было предоставлено более 850 млн рублей.