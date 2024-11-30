Радий Хабиров рассказал о лидерстве Башкирии в рейтинге поддержки молодых ученых

Башкирия заняла первое место в рейтинге региональных мер поддержки молодых ученых. Об этом рассказал глава Башкирии. По его словам, итоги рейтинга представил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажута.
— Очень большое внимание мы уделяем поддержке молодых ученых. Тех, кто уже завтра будет двигать нашу науку, экономику вперед, — отметил Хабиров.
Глава сообщил, что в регионе больше всего ученых младше 40 лет. Кроме того, Башкирию признали лучшей по условиям жилищных программ, а также лидером по программам грантовой поддержки.
Радий Хабиров добавил, что в республике находятся больше двух тысяч молодых ученых, а за последние три года в регионе открылись 18 молодежных лабораторий. На программы прохождения стажировок и улучшения жилищных условий республика выделает каждый год 200 мдн рублей. На поддержку науки за последние три года из бюджета было предоставлено более 850 млн рублей.
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