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Известна дата первого крупного снегопада в декабре в столице ДФО

Синоптики дали предварительный прогноз на зиму.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Freepik

Известна дата первого крупного снегопада в декабре в столице ДФО. Синоптики метеорологического портала Gismeteo дали предварительный прогноз на зиму.

Так 2 декабря во Владивостоке ожидается сложная погодная ситуация: в городе пройдет снег с дождем, что приведет к ухудшению условий на дорогах. По данным портала, осадки начнутся ранним утром и продолжатся в течение всего дня. Температура в этот день будет в пределах от +1°C.

Первые значительный снегопад в декабре, по прогнозам синоптиков, ожидается 12 декабря. В этот день во Владивостоке выпадет до 3 см снега, что создаст атмосферу наступившей зимы. Снегопад будет сопровождаться порывистым ветром, а температура воздуха опустится до −6°C днем и до −9°C ночью.