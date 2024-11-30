Известна дата первого крупного снегопада в декабре в столице ДФО. Синоптики метеорологического портала Gismeteo дали предварительный прогноз на зиму.
Так 2 декабря во Владивостоке ожидается сложная погодная ситуация: в городе пройдет снег с дождем, что приведет к ухудшению условий на дорогах. По данным портала, осадки начнутся ранним утром и продолжатся в течение всего дня. Температура в этот день будет в пределах от +1°C.
Первые значительный снегопад в декабре, по прогнозам синоптиков, ожидается 12 декабря. В этот день во Владивостоке выпадет до 3 см снега, что создаст атмосферу наступившей зимы. Снегопад будет сопровождаться порывистым ветром, а температура воздуха опустится до −6°C днем и до −9°C ночью.