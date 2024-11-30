Известна дата первого крупного снегопада в декабре в столице ДФО

Так 2 декабря во Владивостоке ожидается сложная погодная ситуация: в городе пройдет снег с дождем, что приведет к ухудшению условий на дорогах. По данным портала, осадки начнутся ранним утром и продолжатся в течение всего дня. Температура в этот день будет в пределах от +1°C.