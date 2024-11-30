Финалистом шоу «Голос. Дети» стал Саид Галиуллин из Казани

В полуфинале ему удалось получить 46,5% голосов. Там он исполнил песню «Беловежская Пуща». Ранее Галиуллин успешно прошел все этапы слепых прослушиваний. К нему повернулись все трое наставников. В итоге он выбрал Jony. В финале казанец боролся с Ариной Точиловой из команды Юлианны Карауловой и Василием Иголкиным из команды Димы Билана.