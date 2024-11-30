Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финалистом шоу «Голос. Дети» стал Саид Галиуллин из Казани

Он занял второе место.

Источник: Комсомольская правда

Финалистом всероссийского шоу «Голос. Дети» стал Саид Галиуллин из Казани. Он занял второе место.

12-летнему казанцу удалось набрать 42,5% голосов телезрителей. От первого места он отстал лишь на 2,8%. В суперфинале мальчик исполнил «Березовые сны».

В полуфинале ему удалось получить 46,5% голосов. Там он исполнил песню «Беловежская Пуща». Ранее Галиуллин успешно прошел все этапы слепых прослушиваний. К нему повернулись все трое наставников. В итоге он выбрал Jony. В финале казанец боролся с Ариной Точиловой из команды Юлианны Карауловой и Василием Иголкиным из команды Димы Билана.

Напомним, автор песни SHAMANа Диляра Хайруллина из Набережных Челнов прошла первый тур в шоу на ТНТ. Она точно повторила образ и манеру пения Бейонсе.

шоу