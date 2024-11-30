Финалистом шоу «Голос. Дети» стал Саид Галиуллин из Казани

Финалистом всероссийского шоу «Голос. Дети» стал Саид Галиуллин из Казани. Он занял второе место.
12-летнему казанцу удалось набрать 42,5% голосов телезрителей. От первого места он отстал лишь на 2,8%. В суперфинале мальчик исполнил «Березовые сны».
В полуфинале ему удалось получить 46,5% голосов. Там он исполнил песню «Беловежская Пуща». Ранее Галиуллин успешно прошел все этапы слепых прослушиваний. К нему повернулись все трое наставников. В итоге он выбрал Jony. В финале казанец боролся с Ариной Точиловой из команды Юлианны Карауловой и Василием Иголкиным из команды Димы Билана.
Напомним, автор песни SHAMANа Диляра Хайруллина из Набережных Челнов прошла первый тур в шоу на ТНТ. Она точно повторила образ и манеру пения Бейонсе.