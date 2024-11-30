Исследование показало, на что иностранные туристы тратят деньги в России

В начале ноября правительство РФ продлило эксперимент по внедрению tax free в России до конца 2027 года. Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Согласно этой системе, вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.
«Чаще всего иностранные туристы покупают в России ювелирные изделия (52%), одежду (22%) и парфюмерно-косметические товары (13%). Среди “любимых” категорий покупок — золотые кольца и браслеты, брендовое нижнее белье, верхняя одежда и женская уходовая косметика», — рассказал Клементьев, ссылаясь на исследование компании, в котором были проанализированы оформленные через нее чеки tax free с января по ноябрь 2024 года.
Самыми активными для покупок месяцами в этом году, по данным компании, стали июль и август, в которые совершено порядка 13,8% и 14,2% покупок соответственно. «На субботу (18,8%) и воскресенье (29%) также пришлось больше всего покупок, совершаемых иностранными туристами в России», — добавил исполнительный директор цифрового оператора tax free.
Три категории туристов.
Клементьев подчеркнул, что иностранных туристов в России можно сегментировать по трем категориям. «Первая категория — это туристы, которые тратят большие средства на путешествия в Россию — останавливаются в дорогих отелях, совершают покупки в брендовых магазинах, в общем, располагают большими средствами на траты во время путешествий. Там предпочтения в покупках — это, конечно, брендовая одежда и обувь. Также эта категория туристов увозит дорогую парфюмерию, ювелирные изделия, ну и определенное количество сувенирной продукции и национальных продуктов питания (шоколад, рыбу, икру, мед, дикоросы)», — рассказал он.
Следующая категория — те туристы, которые активно посещают масс-маркеты и тратят в основном на ювелирные изделия, золото и уникальные сувениры — рыба, икра, морепродукты, мед, шоколад, ремесленные предметы. «Помимо этого, у этой категории достаточно популярна покупка гаджетов и электроники — телефоны, умные часы, наушники. Мы знаем, что есть большой спрос на парфюмерию и косметику как российских брендов, так и компаний, которые продают международные бренды», — сообщил Клементьев.
«И еще одну категорию можно отметить — это туристы с приграничных территорий, в которых весьма развита приграничная торговля. Тут в основном мы видим покупки российских продуктов питания, в том числе и повседневных. Опять же, золото и ценные породы рыбы и морепродуктов также остаются востребованы в дальневосточном и приграничных регионах», — добавил эксперт.
DigiTaxFree — инновационный мультисистемный цифровой оператор tax free в России, входит в группу «Газпромбанка» и является полностью российской разработкой. Оператор DigiTaxFree является полностью цифровым, все процедуры возмещения НДС иностранным туристам проходят без бумажных носителей в режиме онлайн.