«Зима в Москве»: рыбные рынки украсили перед Новым годом

Рыбные рынки «Москва — на волне» в Митине и Косино-Ухтомском украсили в преддверии Нового года. Здесь установили ели с игрушками в виде морских коньков и звезд, рыб и рыбацких сетей. По всему торговому залу развесили флажки и гирлянды, а зону фуд-холла декорировали золотыми и серебряными снежинками и звездочками.
14 декабря в столице начнется фестиваль «Путешествие в Рождество», в рамках которого на рынках «Москва — на волне» будут ежедневно проходить мастер-классы для юных кулинаров. Под руководством опытных наставников ребята будут постигать азы поварского дела, попробуют приготовить блюда из рыбы и морепродуктов, а также узнают полезные лайфхаки и научатся взаимодействовать в команде.
На рынках «Москва — на волне» представлено множество видов рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. Здесь проходят специальные тематические акции, приуроченные к важным событиям, дегустации и мастер-классы.
Как и летом, бизнес и некоммерческие организации столицы приглашают присоединиться к главному событию сезона — проекту «Зима в Москве». Желающие ярко заявить о своем бренде и получить гранты на оформление и бизнес-бокс с актуальными сервисами для развития своего дела могут принять участие в спецпроекте «Заходи на огонек!». Активным москвичам предлагают поучаствовать в конкурсе на лучшее зимнее оформление витрин и входных групп, зданий и общественных пространств. Кроме того, любой желающий сможет провести свое собственное мероприятие, бесплатно забронировав площадку на странице zima.mos.ru. Для работы с коммерческими партнерами предусмотрен консьерж-сервис — это возможность для бизнеса организовать собственные крупные мероприятия на площадках проекта.