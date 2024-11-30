«Зима в Москве»: рыбные рынки украсили перед Новым годом

Как и летом, бизнес и некоммерческие организации столицы приглашают присоединиться к главному событию сезона — проекту «Зима в Москве». Желающие ярко заявить о своем бренде и получить гранты на оформление и бизнес-бокс с актуальными сервисами для развития своего дела могут принять участие в спецпроекте «Заходи на огонек!». Активным москвичам предлагают поучаствовать в конкурсе на лучшее зимнее оформление витрин и входных групп, зданий и общественных пространств. Кроме того, любой желающий сможет провести свое собственное мероприятие, бесплатно забронировав площадку на странице zima.mos.ru. Для работы с коммерческими партнерами предусмотрен консьерж-сервис — это возможность для бизнеса организовать собственные крупные мероприятия на площадках проекта.