Парковка у красноярского «Комсомолла» стала частично платной (видео)

Об этом сообщили в соцсетях комплекса.
По условиям для гостей «Комсомолла» за первые три часа платить не нужно — на это время можно оставить авто бесплатно. Четвертый и пятый час будут стоить по 50 рублей, затем тариф повышается до 100 рублей. Сквозной проезд через парковку осуществляется бесплатно.
Для контроля стоят шлагбаумы и сканеры, к которым нужно прикладывать банковскую карту. «В момент заезда на парковку никаких списаний не произойдет, система зарегистрирует автовладельца. После посещения ТРК необходимо повторно приложить банковскую карту к сканеру на выезде», — пояснили в комплексе.
В первые же дни работы парковки с пропускной системой у ТРК начали собираться серьезные пробки, многие автомобилисты пишут в соцсетях негативные отзывы по поводу нововведений. Но, как рассказал управляющий ТРК «Комсомолл» Денис Шипунов, это сделано в первую очередь для обеспечения безопасности и комфорта гостей комплекса, и чтобы возле него не оставляли машины посторонние люди.
«Уже можно заметить, что гостям стало комфортнее. На стоянке появились свободные места. Однако не все рады такому нововведению… К сожалению, мы не можем обеспечить парковочными местами тех, кто не является нашими посетителями, а именно — работников соседней инфраструктуры. Наша парковка рассчитана на такое количество мест, сколько гостей в настоящий момент находятся внутри комплекса», — пояснил Шипунов.