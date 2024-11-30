Парковка у красноярского «Комсомолла» стала частично платной (видео)

«Уже можно заметить, что гостям стало комфортнее. На стоянке появились свободные места. Однако не все рады такому нововведению… К сожалению, мы не можем обеспечить парковочными местами тех, кто не является нашими посетителями, а именно — работников соседней инфраструктуры. Наша парковка рассчитана на такое количество мест, сколько гостей в настоящий момент находятся внутри комплекса», — пояснил Шипунов.