График движения поездов МЦД-1 изменится с 30 ноября по 14 декабря

Так, изменены пути следования составов. Перед выходом на платформу пассажирам нужно уточнять информацию на табло станций и обращать внимание на звуковые оповещения.
С 23:00 до 07:00 по будням и выходным на участке от станции Савеловская до Бескудникова поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме.
С 3 по 6 декабря с начала движения до 06:00 составы от Савеловской до Кунцевской проследуют по пути в направлении Лобни. С 10 по 13 декабря поезда от станции Савеловская до Филей будут идти по пути в сторону Одинцова.
На Савеловском направлении некоторые поезда пойдут с увеличенными интервалами: с начала движения и до 07:30 — до 40 минут, после 19:00 — до 15 минут, а после 23:00 — до одного часа.
Часть составов не будет останавливаться на станции Дегунино. Кроме того, некоторые поезда дальнего пригорода следуют от и до Лобни и Бескудникова.
На Белорусском направлении временные интервалы между поездами также увеличатся: с начала движения до 07:30 и после 22:00 — до 40 минут, после 21:00 — до 15 минут.
Вечером некоторые поезда со стороны Одинцова проследуют от и до Белорусского вокзала. Часть составов не будет останавливаться на Беговой, Тестовской, Сетуни, Немчиновке и Баковке.
Кроме того, изменился утренний и вечерник график движения поездов «Аэроэкспресс». До аэропорта Шереметьево пассажиры могут доехать на автобусах, которые идут от станции метро «Ховрино»: № 1195 — до терминалов В и С и № 1195D — до терминала D.
График движения аэроэкспрессов опубликован на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.