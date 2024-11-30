Транспорт на новых троллейбусных маршрутах проверят на соблюдение графиков

Мэр Омска сегодня поручил внимательно изучить работу новых троллейбусных маршрутов, которые пустили сегодня по бульвару Архитекторов.
«Поручил транспортному отделу внимательно следить за работой общественного транспорта, который с сегодняшнего дня начал обслуживать новые маршруты. Важно проверить, достаточное ли количество транспортных средств вышло на линию, соблюдаются ли графики движения и интервалы между рейсами», — отметил Сергей Шелест.
В выходные дни и с началом рабочей недели будет проводиться мониторинг работы общественного транспорта и дорожной ситуации в районе проведения работ на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.
Добавим, что актуальную и достоверную информацию о графиках движения, интервалах и фактическом местонахождении транспортных средств можно получить на сайте АО «Пассажирсервис» по адресу bus-55.ru/ или по телефону 8 (3812) 90−12−12.