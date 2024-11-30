В Красноярском крае на образование добавят 2,3 миллиарда рублей

В бюджете Красноярского края на предстоящий год расходы на образование увеличатся на 2,3 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда — средства федерации. Такие поправки были внесены по итогам первого чтения на сессии Законодательного Собрания.
Впервые из федерального бюджета будут выделены средства на преобразование учебных корпусов и общежитий четырех колледжей (на ближайшие три года — более 364 миллионов рублей).
Также впервые из федеральной казны поступят средства на капитальный ремонт и оснащение детских садов — 440 миллионов рублей на два ближайших года. Плюс 140 миллионов на капремонт учреждений детского отдыха. 55 миллионов — на оснащение школьных кабинетов по предмету «Основы безопасности и защита Родины».
В 2025 году на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам предусмотрено увеличение в сумме 1,3 миллиардов рублей.
Также 20 миллионов рублей добавлено на создание учебных программ на базе учреждений среднего профессионального образования по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.