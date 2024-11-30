В Красноярском крае на образование добавят 2,3 миллиарда рублей

Также впервые из федеральной казны поступят средства на капитальный ремонт и оснащение детских садов — 440 миллионов рублей на два ближайших года. Плюс 140 миллионов на капремонт учреждений детского отдыха. 55 миллионов — на оснащение школьных кабинетов по предмету «Основы безопасности и защита Родины».