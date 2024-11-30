Власти Ростова предупредили о фейке с несуществующей новогодней выплатой

В администрации Ростова предупредили горожан о вновь появившемся в соцсетях фейке о том, что якобы к Новому году россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей.
— В социальных сетях распространяются сообщения об утверждении Государственной Думой новогодней выплаты в размере 10 тысяч рублей для всех россиян в рамках госпрограммы «Подарок в каждый дом». Однако эта информация является мошеннической, — сообщили в телеграм-канале администрации Ростова.
При этом власти города призвали людей не переходить по ссылкам из таких сообщений, это может быть не безопасно.
В администрации напомним, что такие же объявления распространяли и накануне прошлого Нового года.
Всю актуальную информацию по выплатам, отметили в горадминистрации, можно получить на сайте Социального фонда России.