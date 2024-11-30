Власти Ростова предупредили о фейке с несуществующей новогодней выплатой

— В социальных сетях распространяются сообщения об утверждении Государственной Думой новогодней выплаты в размере 10 тысяч рублей для всех россиян в рамках госпрограммы «Подарок в каждый дом». Однако эта информация является мошеннической, — сообщили в телеграм-канале администрации Ростова.