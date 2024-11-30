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Власти Ростова предупредили о фейке с несуществующей новогодней выплатой

В Ростовской области вновь начали распространять фейк о выплате 10 тыс рублей к Новому году.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Ростова предупредили горожан о вновь появившемся в соцсетях фейке о том, что якобы к Новому году россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей.

— В социальных сетях распространяются сообщения об утверждении Государственной Думой новогодней выплаты в размере 10 тысяч рублей для всех россиян в рамках госпрограммы «Подарок в каждый дом». Однако эта информация является мошеннической, — сообщили в телеграм-канале администрации Ростова.

При этом власти города призвали людей не переходить по ссылкам из таких сообщений, это может быть не безопасно.

В администрации напомним, что такие же объявления распространяли и накануне прошлого Нового года.

Всю актуальную информацию по выплатам, отметили в горадминистрации, можно получить на сайте Социального фонда России.