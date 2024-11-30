В Волгограде медики выходили младенца весом 780 граммов

— Три месяца малыш находился в реанимации, были сложности с легкими, долго учился дышать самостоятельно, врачи буквально каждый день боролись за жизнь. Рядом всегда была мама, кормила грудным молоком, разговаривала, поддерживала, — рассказали журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.