В Волгограде медики выходили младенца весом 780 граммов

По информации врачей, из-за медицинских показаний на 25-ой неделе роженице потребовалось кесарево сечение. В результате ребёнок родился в крайне ослабленном состоянии.
— Три месяца малыш находился в реанимации, были сложности с легкими, долго учился дышать самостоятельно, врачи буквально каждый день боролись за жизнь. Рядом всегда была мама, кормила грудным молоком, разговаривала, поддерживала, — рассказали журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Помимо проблем с органами дыхания, ребёнку потребовалась операция на глазах. Благодаря медикам, малышу удалось преодолеть все сложности. На сегодняшний день мальчик, которого родители нарекли Олегом, хорошо прибавил в весе, добрав до 2,3 килограмма.
Отметим, в настоящее время мама вместе с ребёнком завершают лечение. Как ожидается, в понедельник они уже будут выписаны из перинатального центра домой.