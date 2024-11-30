Минобороны сказало о разработке белорусского аналога Starlink

Министерство обороны сказало о разработке белорусского аналога Starlink. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил начальник связи Вооруженных Сил — начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Вадим Романив, передает БелТА.
— В прошлом году Президенту Республики Беларусь был представлен наш мобильный комплект связи — так называемый аналог Starlink, — напомнил Романив.
Он уточнил, что в 2024 году указанный комплект в конечном итоге был доработан до совершенства. Кроме того, были улучшены его качество, а также количество предоставляемых услуг. По словам начальника связи Вооруженных Сил, уже сегодня демонстрируются его возможности.
— И до начала нового учебного года он будет в войсках, — заявил начальник связи Вооруженных Сил — начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил.
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