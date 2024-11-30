Минобороны сказало о разработке белорусского аналога Starlink

Он уточнил, что в 2024 году указанный комплект в конечном итоге был доработан до совершенства. Кроме того, были улучшены его качество, а также количество предоставляемых услуг. По словам начальника связи Вооруженных Сил, уже сегодня демонстрируются его возможности.