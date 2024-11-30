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Восемь корней женьшеня для приморца могут обернуться шестилетним сроком

Мужчина добыл растения в тайге и пытался их продать через интернет.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Приморье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно добывал корни женьшеня и пытался нелегально их сбыть.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Растение занесено в Красную книгу Российской Федерации. Его добыча, хранение, перевозка и продажа преследуется по закону.

У 37-летнего приморца изъяли восемь корней краснокнижного растения. Подозреваемый утверждает, что сам добыл их в тайге.

Мужчина пытался сбыть женьшень через интернет. Он разместил объявление о продаже корней на странице одного из популярных мессенджеров.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 статьи 260.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность за незаконные операции с растениями, занесёнными в Красную книгу.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Женьшень находится под угрозой исчезновения. В перечне дикорастущих краснокнижных растений он включён в первую категорию эндемиков, угрозу его исчезновения специалисты называют критической.