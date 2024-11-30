Ограничение движения в Алматы: перекрыт участок на бульваре Бухар Жырау

«С 7:00 30 ноября по 6:00 2 декабря будет перекрыта южная часть пересечения бульвара им. Бухар Жырау с ул. Байзакова и бульвар от ул. Байзакова до р. Есентай. На участке начались работы по замене газопровода» АПФ АО «QazaqGaz Aimaq».
Подземный газопровод среднего давления был запущен в эксплуатацию в 1972 году. Во время его недавнего осмотра были выявлены повреждения изоляционного покрытия и четыре сквозных отверстия в трубе, вызванные коррозией.
После завершения ремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории и восстановлено асфальтовое покрытие.