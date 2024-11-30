В Таганроге из-за коммунальной аварии приостановили работу трамваев № 2 и № 7

В Таганроге утром 30 ноября в районе улиц Морозова и Дзержинского произошла коммунальная авария, из-за чего в городе пришлось приостановить работу двух трамвайных маршрутов, а также ограничить подачу воды в ряд домов. Об этом в телеграм-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.