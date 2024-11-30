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В Таганроге из-за коммунальной аварии приостановили работу трамваев № 2 и № 7

Из-за коммунальной аварии в Таганроге в ряде домов ограничили водоснабжение.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге утром 30 ноября в районе улиц Морозова и Дзержинского произошла коммунальная авария, из-за чего в городе пришлось приостановить работу двух трамвайных маршрутов, а также ограничить подачу воды в ряд домов. Об этом в телеграм-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

В частности, на время ликвидации аварии прекратили работу трамваи № 2 и № 7. При этом Автобусы №№ 31, 35, 73 и 74 продолжили работать как обычно.

Сейчас на месте аварии работают работники водоканала. Из-за этого пришлось ограничить подачу воды в границах улиц: Пальмиро Тольятти — Морозова — Дзержинского — Железнодорожная — Московская.

Светлана Камбулова отметила, что порыв планируют устранить в течение дня.