Пассажиров задержанного рейса в Хабаровском крае покормили просрочкой

Компания не организовала для них питание.
Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс АО «Хабаровские авиалинии» должен был вылететь из Николаевска-на-Амуре в Охотск. Людям из-за долгой задержки выдали питание, но часть продуктов оказалась испорченной из-за неправильного хранения.
Помимо этого, пассажиров нигде не разместили и не информировали должным образом о планах по вылету рейса.
По требованию прокуратуры ответственное должностное лицо оштрафовали по административной статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ).