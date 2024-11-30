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Пассажиров задержанного рейса в Хабаровском крае покормили просрочкой

В Хабаровском крае в Николаевске-на-Амуре транспортная прокуратура установила нарушения прав пассажиров задержанного авиарейса.

Источник: Freepik

Компания не организовала для них питание.

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс АО «Хабаровские авиалинии» должен был вылететь из Николаевска-на-Амуре в Охотск. Людям из-за долгой задержки выдали питание, но часть продуктов оказалась испорченной из-за неправильного хранения.

Помимо этого, пассажиров нигде не разместили и не информировали должным образом о планах по вылету рейса.

По требованию прокуратуры ответственное должностное лицо оштрафовали по административной статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ).

Прокуратура