Пассажиров задержанного рейса в Хабаровском крае покормили просрочкой

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс АО «Хабаровские авиалинии» должен был вылететь из Николаевска-на-Амуре в Охотск. Людям из-за долгой задержки выдали питание, но часть продуктов оказалась испорченной из-за неправильного хранения.