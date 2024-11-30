В Черемховском районе открылся отремонтированный участок дороги

Работы велись на участке с 8,6 по 18,6 километр: этим промежутком дороги пользуется грузовой транспорт. По всей длине было уложено асфальтовое покрытие, тогда как раньше это была гравийка. В населенных пунктах, через которые проходит трасса, обустроили тротуары, а также оборудовали уличное освещение вдоль дороги.