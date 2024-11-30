В Черемховском районе открылся отремонтированный участок дороги

10-километровый участок дороги Верхний Булай — Лохово — Нены в Черемховском районе торжественно открыли после капитального ремонта. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», финансирование выделялось как из федерального, так и из областного бюджетов, общая сумма составила более 655 млн рублей. Дорожники рассказали о том, что применили экспериментальную технологию — использовались золошлаковые отходы.
— На двух участках автодороги уложена дорожная одежда с применением золошлаков, которые образуются в результате деятельности угольных котельных, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
По словам министра, такой способ применения отходов предложили ученые из ИРНИТУ. Именно на этом участке технологию решили применить на практике, чтобы оценить ее эффективность. Если опыт окажется успешным, то он будет расширен.
Работы велись на участке с 8,6 по 18,6 километр: этим промежутком дороги пользуется грузовой транспорт. По всей длине было уложено асфальтовое покрытие, тогда как раньше это была гравийка. В населенных пунктах, через которые проходит трасса, обустроили тротуары, а также оборудовали уличное освещение вдоль дороги.