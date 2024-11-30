В Роспотребнадзоре рассказали о правила содержания животных

Если вы хотите завести домашнее животное, то стоит сначала узнать, нет ли у членов вашей семьи аллергии на них. Кроме того, важно заранее объяснить детям правила поведения с ними.
Обязательно нужно мыть руки с мылом после любого контакта с домашним любимцем, а после возвращения с прогулки нужно тщательно вымыть лапы питомца.
«Не следует в кухонной раковине мыть миски животного, аквариум и другие принадлежности питомцев. Кроме того, не стоит забывать делать все необходимые прививки питомцу и периодически посещать ветеринара», — рассказали в Роспотребнадзоре.
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