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В Роспотребнадзоре рассказали о правила содержания животных

Красноярские специалисты Роспотребнадзора о правильном поведении с домашними животными.

Источник: Freepik

Если вы хотите завести домашнее животное, то стоит сначала узнать, нет ли у членов вашей семьи аллергии на них. Кроме того, важно заранее объяснить детям правила поведения с ними.

Обязательно нужно мыть руки с мылом после любого контакта с домашним любимцем, а после возвращения с прогулки нужно тщательно вымыть лапы питомца.

«Не следует в кухонной раковине мыть миски животного, аквариум и другие принадлежности питомцев. Кроме того, не стоит забывать делать все необходимые прививки питомцу и периодически посещать ветеринара», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать и хранить гранат.

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