«Самопроизвольная цепная экзотермическая реакция спровоцировала взрыв мощностью около 680 кг». Прокуратура обнародовала подробности ЧП на Светлогорском ЦКК, где погибло три человека

Суд дал пять лет замначальника цеха из-за взрыва на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.
Удалось установить, что заместитель начальника цеха регенерации Светлогорского ЦКК 7 июня 2023 года поручил своим подчиненным провести химическую промывку перекисью водорода сосуда, который работал под высоким давлением. Ему было достоверно известно о том, что в технической документации использование указанного реагента не предусмотрено. Однако, несмотря на это, обвиняемый поручил рабочим осуществить данную процедуру.
«При проведении работ произошла самопроизвольная цепная экзотермическая реакция, которая спровоцировало взрыв мощностью около 680 кг в тротиловом эквиваленте», — сказано в сообщении.
В прокуратуре обратили внимание на то, что в результате случившегося трое рабочих погибли на месте. Также говорится, что предприятию был причинен ущерб в размере более чем семи миллионов рублей.
Сообщается, что в момент судебного заседание обвиняемый частично признал свою вину. При учете представленных государственным обвинителем доказательств суд Светлогорского района вынес обвинительный приговор. Замначальника цеха на основании части 3 статьи 306 Уголовного кодекса было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок пять лет.
В пресс-службе добавили, что также суд удовлетворил исковые заявления заместителя генерального прокурора и взыскал с обвиняемого в интересах Светлогорского ЦКК, МЧС и Светлогорской районной больницы причиненный им имущественный ущерб на сумму более чем семи миллионов рублей.
«В пользу потерпевших с ОАО “Светлогорский ЦКК” также взыскана материальная компенсация морального вреда в сумме 560 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.
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