«Самопроизвольная цепная экзотермическая реакция спровоцировала взрыв мощностью около 680 кг». Прокуратура обнародовала подробности ЧП на Светлогорском ЦКК, где погибло три человека

Сообщается, что в момент судебного заседание обвиняемый частично признал свою вину. При учете представленных государственным обвинителем доказательств суд Светлогорского района вынес обвинительный приговор. Замначальника цеха на основании части 3 статьи 306 Уголовного кодекса было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок пять лет.