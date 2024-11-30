С «Хранителями традиций» можно познакомиться в Приморской краевой картинной галерее до середины декабря

«Сколько замечательных мастеров, окончивших Владивостокское художественное училище, вышли из его стен педагогами, мастерами и работают в разных направлениях. Спустя 80 лет мы имеем такие потрясающие результаты. На выставке представлены как работы наших мэтров, так и начинающих художников. Коллекции приморского искусства составляют большую часть нашего собрания, и мы очень гордимся нашими художниками», — сказала директор Приморской государственной картинной галереи и выпускница Приморского краевого художественного колледжа Алена Даценко.