С «Хранителями традиций» можно познакомиться в Приморской краевой картинной галерее до середины декабря

До середины декабря жители и гости Владивостока могут увидеть собранные вместе работы мэтров живописи нашего края. В Приморской государственной картинной галерее в эти дни проходит выставка «Хранители традиций», посвященная 80-летнемю юбилею главной кузницы мастеров кисти — Приморского краевого художественного колледжа. Подробности рассказывает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Торжественное открытие выставки состоялось 28 ноября. Пришли на него самые разные люди — художники, педагоги и студенты художественного колледжа, представители правительства Приморья и просто горожане, интересующиеся искусством.
Посетителей встретили известные композиции. Фото: Приморская краевая картинная галерея.
А встречала их в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи классическая музыка, которую исполняли учащиеся Филиала «Приморский» Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства.
«Сколько замечательных мастеров, окончивших Владивостокское художественное училище, вышли из его стен педагогами, мастерами и работают в разных направлениях. Спустя 80 лет мы имеем такие потрясающие результаты. На выставке представлены как работы наших мэтров, так и начинающих художников. Коллекции приморского искусства составляют большую часть нашего собрания, и мы очень гордимся нашими художниками», — сказала директор Приморской государственной картинной галереи и выпускница Приморского краевого художественного колледжа Алена Даценко.
На выставке представлены работы более чем пятидесяти живописцев, которые учились и учили сами в стенах художественного колледжа и внесли заметный вклад в историю искусства Приморья и всего Дальнего Востока.
«То зерно, которое было посеяно в колледже, выросло и принесло прекрасные плоды, которые мы видим в работах, представленных на выставке», — отметила Алена Даценко.
Все собравшиеся отметили, что Приморский краевой художественный колледж бережно хранит традиции классической русской художественной школы и уже сам формирует региональную художественную школу.
На открытие выставки пришли художники и ценители искусства. Фото: Приморская краевая картинная галерея.
Не меньше добрых слов было высказано и в адрес Приморской краевой картинной галереи.
«Галерея не может быть без картин. Дорогие друзья, спасибо вам за этот интересный творческий проект», — сказала представитель регионального правительства Олеся Борисова.
А заместитель директора по учебно-воспитательной работе Приморского краевого художественного колледжа Оксана Леонтьева вручила Алене Даценко приветственный адрес за вклад в развитие профессионального образования и содействие творческому потенциалу молодёжи.
Ценители искусства могут ознакомиться с экспозицией приморских художников в Парадном зале картинной галереи до 15 декабря.