Милиция и ОМОН нашли группу нелегальных мигрантов в жилом секторе под Минском

В сообщении говорится, что в Минском районе в момент отработки жилого сектора сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД вместе с сотрудниками ОМОН УВД Миноблисполкома нашли 34 иностранцев из Афганистана и других стран. Они находились на территории Беларуси с нарушением миграционного законодательства. В ведомстве уточнили, что в отношении указанных иностранных граждан пройдет разбирательство.