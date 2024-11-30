Милиция и ОМОН нашли группу нелегальных мигрантов в жилом секторе под Минском. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
В сообщении говорится, что в Минском районе в момент отработки жилого сектора сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД вместе с сотрудниками ОМОН УВД Миноблисполкома нашли 34 иностранцев из Афганистана и других стран. Они находились на территории Беларуси с нарушением миграционного законодательства. В ведомстве уточнили, что в отношении указанных иностранных граждан пройдет разбирательство.
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