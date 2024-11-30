Раскошеливаемся, цены кусаются: В Кишиневе, кроме традиционных ярмарок, стартуют и рождественские — публикуем ПОЛНЫЙ список

Подготовка к новогодним праздникам набирает обороты, и питомники, специализирующиеся на выращивании хвойных пород, активно готовятся к приему покупателей. В этом году стоимость новогодних елей будет варьироваться от 750 леев до более чем 10 тысяч леев. Цена зависит от сорта дерева, условий его выращивания и ухода.