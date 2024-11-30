Раскошеливаемся, цены кусаются: В Кишиневе, кроме традиционных ярмарок, стартуют и рождественские — публикуем ПОЛНЫЙ список

30 ноября — 1 декабря 2024 года в секторах столицы пройдут ярмарки с отечественной продукцией и товарами, с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
На площади Великого Национального Собрания — Рождественская ярмарка, с 01.12.2024 по 04.01.2025. Здесь откроется настоящй Рождественский городок.
В секторе «Ботаника», парке «Валя Трандафирилор» и на ул. Дачия, 26, 30.11 — 01.12.2024 — Малая торговая ярмарка, организованная совместно с АО «Перспектива»;
На бульваре. Дачия, 21/1, Макдональдс — Рождественская ярмарка.
В секторе Буюканы, в парке «Алунелул», Каля Ешилор, 11/4, 30.11 — 01.12.2024 — Ярмарка сельскохозяйственных производителей, организованная в сотрудничестве с Национальной федерацией фермеров.
В секторе Чеканы — по бул. Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру, Scuarul Arborelui Solar и ул. М. Садовяну, 42//6, PORT MALL — Рождественская ярмарка, в период с 01.12.2024 по 04.01.2025.
В секторе Рышкановка, на Московском бульваре, д. 21, напротив ул. М. Басараб и Каля Орхеюлуй 109/2 — Местная ярмарка сельскохозяйственной продукции, до 11.12.2024.
Рождественская ярмарка на Центральной площади столицы стартует 1 декабря в 17.00.
Также 1 декабря откроется домик Деда Мороза, который будет работать до 15 января с 08:00 до 22:00.
Теперь о ёлках.
С 1 декабря в столице заработают ёлочные базары.
С 1 декабря и до 1 января во всех секторах столицы будут работать ёлочные базары, объявила примария Кишинёва. Вот список их локаций:
Ботаника:
ул. Сармизеджетуса, 1, Индепенденцей, 18, 23, 24/4 (рядом с магазином «Salamer»), бул. Куза-Водэ, 21 (рядом с «Green Hills»), бул. Дачия, 26, 32, 47/7, бул. Дечебал, 91, бул. Траян, 22, шоссе Мунчешть, 170, 598.
Буюканы:
ул. И. Крянгэ, 47/1, 49, 72, 74, 76, 78, Алба-Юлия-угол с ул. Л. Деляну, Каля Ешилор, 11/4 (вход в сквер «Alunelul»), 2/1, 3, Алба-Юлия, 184/3.
Центр:
ул. Измаил — угол с Д. Кантемира, Измаил, 84 (на парковке), Академией, 5, 12, Н. Тестемицану, 20 — угол ул. К. Вырнав, Булгарэ, 47, Армянская, 50, М. Варлаам — угол с ул. Булгарэ, М. Варлаам — угол с ул. Тигина и ул. Армянской, Л. Толстого, 21 (на парковке), шоссе Хынчешть, 62А.
Чеканы:
ул. Дж. Латинэ, 18 (рядом с рынком «Agro-Mondial»), бул. М. чел Бэтрын 2, 28, ул. А. Руссо, 65/1, пересечение с бул. М. чел Бэтрын, 1, И. Думенюк, 12, пересечение с бул. М. чел Бэтрын, 32 (рядом с магазином «Линелла»), М. Дрэган, 4 (рядом с магазином «Линелла»).
Рышкановка:
ул. Б. Воевод, угол с ул. Киев, Б. Воевод, 1/1, В. Александри, угол с ул. Гр. Уреке, Измаил, угол с Д. Кантемира, Измаил, 98/4, Московский пр-т, 10−10/1, 9/1,19, угол с ул. М. Басараб, 18, угол с ул. М. Басараб, Чеукарь, 2, Соколень, 10, К. Орхеюлуй, 105, 109/2, К. Мошилор, 2 — 2/1, А. Дога, 35, Н. Димо, 17/1, 17/2, Албишоара, 80/4−80/5, шоссе Балкань (напротив заправки «Петром»).
Подготовка к новогодним праздникам набирает обороты, и питомники, специализирующиеся на выращивании хвойных пород, активно готовятся к приему покупателей. В этом году стоимость новогодних елей будет варьироваться от 750 леев до более чем 10 тысяч леев. Цена зависит от сорта дерева, условий его выращивания и ухода.