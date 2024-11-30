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В Уфе ушла из жизни народная артистка Галина Мидзяева

Прощание с ней состоится 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на 84-м году жизни скончалась ветеран сцены Государственного академического русского драматического театра РБ Галина Мидзяева. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

По предоставленным данным, к театру она пришла осознанно — сначала работала на электроламповом заводе, а затем в поликлинике, занималась в Народном театре. Свою карьеру она начала в 1964 году, когда закончила Саратовское театральное училище имени Слонова.

— Она была актрисой, владевшей прекрасной реалистической школой. Правдивая, эмоциональная, точно и тонко чувствующая стиль авторов, она с первых же своих ролей встала в ряд ведущих мастеров сцены, отметили в театре.

Прощание с народной артисткой России и заслуженной артисткой Башкортостана состоится 1 декабря в 12.00 в фойе Государственного академического русского драматического театра Башкирии.

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