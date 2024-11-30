Музыка из заставок советских телепередач

На музыкальных заставках из популярных советских телепередач выросло не одного поколение граждан. Большинство из них и не догадывались, что звучащие в них композиции часто без спроса заимствовались преимущественно у иностранных музыкантов. Рассказываем, какие зарубежные мелодии стали частью нашего культурного кода.
Георгий Свиридов — Время вперед (заставка к новостной программе «Время»).
Небольшой отрывок, начинающийся ровно на первой минуте, несколько поколений советских граждан узнают в любом состоянии, в любое время суток. Просто потому, что для них он ассоциируется с заставкой единственной новостной программы, которая выходила в СССР — ежедневной программы «Время». Эта мелодия составляет часть более масштабного произведения, написанного Георгием Свиридовым еще в 1965 году к фильму режиссера Михаила Швейцера «Время, вперед!». Когда на советском ТВ 1 января 1968 года в эфир впервые вышла новостная программа «Время», то в заставке зазвучала музыка Свиридова. В каком-то смысле эта музыка стала символом поздней советской империи. В перестройку эту композицию из заставки убрали из-за сильных коннотаций с прежним укладом, но потом вернули снова. Она звучит в заставке «Времени» и сегодня.
Jan Hammer Project — Crockett’s Theme (тема из передачи «Клуб путешественников»).
Чешско-американский композитор Ян Хаммер сначала прославился в составе прог-роковой группы Mahavishnu Orchestra в 1970-х, а потом начал не менее успешную сольную карьеру как композитор фильмов и сериалов. Одной из знаковых его работ стала музыкальная тема популярного в 1980-х сериала «Полиция Майами». Впоследствии она часто использовалась в озвучке реклам и сериалов, и в итоге стала чем-то вроде символа своего времени. Когда под влиянием «Полиции Майами» создавалась игра Grand Theft Auto: Vice City, эта мелодия зазвучала и там. У многих советских зрителей Crockett’s Theme ассоциируется прежде всего с «Клубом путешественников». Телепередача позволяла гражданам СССР увидеть недоступный им внешний мир хотя бы на экране.
Фото участников группы The Ventures.
GAB Archive/Getty Images The Ventures — Vibrations (тема из передачи «Международная панорама»).
Если «Клуб путешественников» был про добрый окружающий мир, то «Международной панорама» показывала, какой тревожной может быть жизнь за пределами СССР. Кругом забастовки, пожары, хищнический оскал капитализма и прочие сложные дела. В качестве заставки к этой программе использовалась музыка американской рок-группы The Ventures, которая была записана в психоделическом и очень непростом 1968 году. Сам коллектив в 2008 году был включен в Зал славы рок-н-ролла и за время своего существования записал за сотню альбомов.
Franck Pourcel & His Big Orchestra — Manchester Et Liverpool (тема «Прогноза погоды»).
В 1966 году появилась песня, которую сочинил французский композитор Андре Попп для певицы Мари Лафоре, признававшейся в любви Манчестеру и Ливерпулю. Потом свою аранжировку сделал французский композитор Франк Пурсель для своего оркестра. Именно эта версия на долгие десятилетия стала звуковой дорожкой прогноза погоды, которым заканчивалась новостная программа «Время». Под неё люди начинали готовиться ко сну — большинство советских граждан к десяти вечера уже ложились, так как рано вставали. Потом эту песню неоднократно и с переменным успехом пытались перепеть на русский лад. Ее исполнял и Муслим Магомаев (на стихи Роберта Рождественского), и Юрий Визбор, и даже Лев Лещенко с Аленой Свиридовой в ностальгическом шоу «Старые песни о главном». Но для большинства людей эта музыка так и осталась известна как «Прогноз погоды».
Фото Mireille Mathieu в Гамбурге, 16 октября 2007 года.
Patrick Piel/Getty Images Mireille Mathieu — Pardonne-moi ce caprice d’enfant (тема «Кинопанорамы»).
В заставке «Кинопанорамы», главной телепередачи на советском ТВ о фильмах, звучала не песня Мирей Матье, а мелодия, которую аккуратно переработал в своем духе оркестр Поля Мориа. Музыкальные редакторы на советском телевидении вообще питали огромную любовь к слащавой оркестровой музыки Мориа. Его музыка звучала и во время прогноза погоды, и в заставке к «В мире животных», и в перерывах между программами. Сегодня эту роль исполняет реклама, а раньше были короткие заставки с видами природы и городов. Конкуренцию Мориа здесь мог составить только Джеймс Ласт, стилистически очень близкий к французскому аранжировщику.
Pink Floyd — One Of These Days (тема передачи «Камера смотрит в мир»).
Если «Международная панорама» стремилась к респектабельности, то программа «Камера смотрит в мир» вовсю транслировала на советских телезрителей все ужасы капиталистического мира, который, естественно, загнивал. Озвучивались все демонстрируемые беды Запада под музыку фактически запрещенной в СССР английской психоделик-рок-группы Pink Floyd. В заставке также звучал и хит Pacific от рижской группы «Зодиак». Видимо, электронная и психоделическая музыка казались телередакторам чем-то совершенно несоветским.
Фото Peter Baumann в Coventry Cathedral, 4 октября 1975 года.
Michael Putland/Getty Images Peter Baumann — Chasing The Dream (тема передачи «Очевидное-невероятное»).
С чудесами науки советского телезрителя с 1972 года знакомил самый настоящий профессор — физик Сергей Капица. Для озвучивания подобной сферы требовалось подобрать что-то футуристическое. Такой музыкой оказалась электронная. В самом начале существования программы звучала западногерманского композитора-авангардиста Петера Томаса. Потом на долгое время музыкальной темой заставки стала Chasing The Dream Петера Баумана, тоже западногерманского музыканта, одного из членов знаменитой краутрок-группы Tangerine Dream. Впоследствии звучала и тема «Сладолед» болгарской рок-группы из 1970-х с интересным названием «ФСБ», или «Формация Студио Балкантон».
Gershon Kingsley — Popcorn (тема передачи «Спортлото»).
Гершон Кингсли — один из пионеров электронной музыки, благодаря которому звуки первых электронных синтезаторов входили в массовую культуру. Он автор одного из первых хитов электронной музыки — мелодии «Popcorn», которую он сочинил на только что изобретенном синтезаторе Moog. Правда, популяризировала её американский поп-коллектив Hot Butter. Именно в их исполнении композиция стала знакома миллионам советских телезрителей благодаря мультфильму «Ну, погоди!».
Впоследствии эту мелодию перерабатывали многочисленные музыканты и коллективы в разных странах мира. В СССР свою версию создал Вячеслав Мищерин и его знаменитый Ансамбль электромузыкальных инструментов, который специализировался на записи музыки для радио и телевидения. Именно в его исполнении мелодия, известная советским зрителям как «Воздушная кукуруза», озвучивала розыгрыши «Спортлото».
Dave Stewart, Candy Dulfer — Lily Was Here (тема передачи «Футбольное обозрение»).
Под конец Советского Союза использовать западную музыку стали более активно. Тогда никто совершенно не думал об авторских правах и отчислениях. Особенно активно этим пользовались различные спортивные телепрограммы. Многие советские болельщики, скорее всего, до сих пор при звуках смут-джазовой Lilly Was Here Дэйва Стюарта из Eurythmics и Кэнди Далфер представляют себе турнирные таблицы футбольных чемпионатов. Эта мелодия в Советском Союзе оказалась настолько популярной, что Игорь Тальков без задней мысли использовал ее для создания собственной популярной песни «Я вернусь», которая звучала из телевизоров и магнитофонов в самом начале 1990-х.
Фото с выступления The Alan Parsons Project в Берлине, 23 марта 2013 года.
Frank Hoensch/Getty Images The Alan Parsons Project — Mammagamma (тема передачи «Клуб путешественников»).
Прогрессив-рок от The Alan Parsons Project любили меломаны и музыкальные редакторы в СССР и в других частях света. Пока под быстро ставшую знаменитой мелодию Mammagamma советские телезрители смотрели кадры из других стран, в Новой Зеландии и Уэльсе эта мелодия стала чем-то вроде гимна среди любителей игры в снукер.
Paul Mauriat — El Bimbo (тема межпрограммных заставок).
Про Поля Мориа мы уже упоминали ранее, но что же делать — на советских телевидении и радио очень любили его оркестровые аранжировки и часто использовали. Как и во многих других случаях, Поль Мориа не был автором этой музыки. Сначала он услышал ее в исполнении французской диско-группы Bimbo Jet, которые в 1974 году прогремели на весь мир со своим диско-хитом «El Bimbo». Мориа продлил жизнь этой композиции. Советский зритель впервые услышал её в антивоенном мультфильме 1977 года «Полигон», а потом ее часто использовали в межпрограммных заставках на телевидении. Существует даже русский вариант песни, которая так и называется «Эль Бимбо». Она была записана в 1976 году Юлией Пашковской и украинским ансамблем «Граймо». Вторую молодость, если так можно выразиться, эта мелодия обрела уже с массовым распространением в стране видеомагнитофонов в начале 1990-х и знакомством массового зрителя с комедией «Полицейская академия». Там под El Bimbo в аранжировке Поля Мориа байкеры танцевали в клубе «Голубая устрица».
The Waikikis — Hawaii Tattoo (тема передачи «Вокруг смеха»).
Передача «Вокруг смеха» была одной из самых любимых у советского телезрителя. В ней несколько раз в году со смешными номерами выступали юмористы, музыканты, актеры и целые театральные коллективы. Во многом именно здесь сформировался золотой фонд позднесоветского юмора и сатиры. Многим зрителям запомнилась инструментальная композиция Hawaii Tattoo бельгийской группы The Waikikis. На момент своего выхода в 1964 году она была большим хитом в Западной Европе и США.
Фото Альберта Мелконова.
Ann K/CC BY-SA 4.0 Диксиленд Альберта Мелконова — Дикая лощадь (тема передачи «Что? Где? Когда?»).
В начале 1967 года в нескольких городах СССР состоялся четвертый по счету фестиваль джазовых ансамблей «Джаз-67». По его следам фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила что-то вроде резюме — пластинку «Джаз-67», которая давала возможность ознакомиться с развитием джаза в стране. Среди прочего там присутствовал и традиционный диксиленд Альберта Мелконова и его коллектива. Осенью 1975 года на экранах советских телевизоров закрутился волчок под веселое банджо. Так в историю советского, а теперь уже и российского, телевидения вошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
С музыкой у этой игры всегда были очень тесные отношения. Заставкой передачи была вступительная часть поэмы «Так говорил Заратустра», которая до этого прославилась в великом фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года»). За многие десятилетия существования «Что? Где? Когда?» в качестве саундтрека звучали композиции Yello, Бенни Гудмана, Глена Миллера. Черный ящик неизменно выносили под Ra-ta-ta Джеймса Ласта. А в перерывах между раундами, в «Музыкальной паузе», вполне могли появляться модные музыканты, презентовавшие на весь Советский Союз свою новую песню, которая почти неизменно оказывалась хитом.
Практика вольного обращения с чужой музыкой на телевидении закончилась вместе с СССР. В девяностые становилось больше всего — каналов, программ, музыки. Одновременно с этим музыкальные редакторы на телевидении стали учитывать вопрос авторских прав. Использовать стороннюю музыку становилось невыгодно, да и многие новые телепередачи жили не так долго, чтобы мелодии в их заставках успела запомниться. Теперь за музыкальное оформление программ отвечают специальные люди, или и вовсе искусственный интеллект. Человеческий подход уступил место программированию, наполнение — контенту. Но если очень хочется, можно еще раз вернуться в прошлое и посмотреть на историю СССР последних десятилетий совсем под другим углом. Через музыку, с которой люди просыпались, засыпали и познавали окружающий мир.
Сделать это проще всего имея подписку «Прайм», в которую входит не только Hi-Fi-стриминг Звук, с богатейшей музыкальной библиотекой, но еще и множество других полезных, нужных и увлекательных сервисов, пользуясь которыми нельзя себе и представить, как люди прошлого без них обходились.