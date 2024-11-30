Музыка из заставок советских телепередач

Про Поля Мориа мы уже упоминали ранее, но что же делать — на советских телевидении и радио очень любили его оркестровые аранжировки и часто использовали. Как и во многих других случаях, Поль Мориа не был автором этой музыки. Сначала он услышал ее в исполнении французской диско-группы Bimbo Jet, которые в 1974 году прогремели на весь мир со своим диско-хитом «El Bimbo». Мориа продлил жизнь этой композиции. Советский зритель впервые услышал её в антивоенном мультфильме 1977 года «Полигон», а потом ее часто использовали в межпрограммных заставках на телевидении. Существует даже русский вариант песни, которая так и называется «Эль Бимбо». Она была записана в 1976 году Юлией Пашковской и украинским ансамблем «Граймо». Вторую молодость, если так можно выразиться, эта мелодия обрела уже с массовым распространением в стране видеомагнитофонов в начале 1990-х и знакомством массового зрителя с комедией «Полицейская академия». Там под El Bimbo в аранжировке Поля Мориа байкеры танцевали в клубе «Голубая устрица».