Пространство благоустроили на улице Депутатской в Иркутске

Благоустройство общественного пространства на улице Депутатской в Иркутске подошло к концу. На территории районе домов № 1−11 появились асфальтированные тротуары, лавочки, урны, информационные стенды, навес. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.