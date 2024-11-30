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Пространство благоустроили на улице Депутатской в Иркутске

Изюминкой локации является необычное освещение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Благоустройство общественного пространства на улице Депутатской в Иркутске подошло к концу. На территории районе домов № 1−11 появились асфальтированные тротуары, лавочки, урны, информационные стенды, навес. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Территорию благоустроили дополнительно, за счет экономии, которая сложилась после проведения аукционов по определению подрядчиков для выполнения работ на остальных объектах, — прокомментировали в администрации.

Изюминкой локации является необычное освещение. К примеру, опоры навеса и лавочки имеют подсветку. Также территория украшена ландшафтными светильниками и уличной гирляндой.