Пространство благоустроили на улице Депутатской в Иркутске

Благоустройство общественного пространства на улице Депутатской в Иркутске подошло к концу. На территории районе домов № 1−11 появились асфальтированные тротуары, лавочки, урны, информационные стенды, навес. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Территорию благоустроили дополнительно, за счет экономии, которая сложилась после проведения аукционов по определению подрядчиков для выполнения работ на остальных объектах, — прокомментировали в администрации.
Изюминкой локации является необычное освещение. К примеру, опоры навеса и лавочки имеют подсветку. Также территория украшена ландшафтными светильниками и уличной гирляндой.