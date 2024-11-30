Новый суд появится в Беларуси. Подробности рассказал первый заместитель председателя Верховного Суда Валерий Калинкович, пишет БелТА.
Калинкович обратил внимание на то, что с 1 января 2026 года в Беларуси начнет работать апелляционный экономический суд. Он уточнил, что образование указанного суда будет являться в определенной степени заключительным этапом структурной реформы системы судов общей юрисдикции.
— В результате мы получаем стройную линейку судебных инстанций, — пояснил первый заместитель председателя Верховного Суда.
По его словам, получится трехзвенная система судов общей юрисдикции, где четко разведены функции судов первой и апелляционной инстанций, где также выстроены современные, при учете белорусской специфики, механизмы пересмотра судебных постановлений, которые вступили в законную силу.
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