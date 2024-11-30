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В Перми со 2 декабря появится новая зона платной парковки

В ней стоянка машины будет стоить 30 рублей в час.

Источник: Пермская дирекция дорожного движения

С понедельника, 2 декабря, в центре Перми начнет работать новая тарифная зона платной парковки. Она получила номер 103. Чтобы оставить автомобиль на стоянку, находящейся в границах этой тарифной зоны, придется заплатить 30 рублей за час.

Какие участки улиц войдут в новую тарифную зону?

— ул. Советской от ул. Николая Островского до ул. Максима Горького;

— ул. Максима Горького от ул. Советской до ул. Луначарского;

— ул. Луначарского от ул. Максима Горького до ул. Клименко;

— ул. Клименко от ул. Луначарского до ул. Пермской и от здания № 11 по ул. Пермской до ул. Петропавловской;

— ул. Пермской от ул. Клименко до здания № 11 по ул. Пермской;

— ул. Петропавловской от ул. Клименко до ул. Николая Островского;

— ул. Николая Островского от ул. Петропавловской до ул. Советской.

Ранее за стоянку на этих улицах надо было платить 20 рублей в час.

— С 9:00 2 декабря все сервисы для оплаты парковочных мест в новой тарифной зоне будут автоматически перенастроены, — сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. — Напоминаем, что оплата размещения автомобиля на платной парковке должна производиться в течение двадцати минут с момента въезда на парковку.