В Перми со 2 декабря появится новая зона платной парковки

С понедельника, 2 декабря, в центре Перми начнет работать новая тарифная зона платной парковки. Она получила номер 103. Чтобы оставить автомобиль на стоянку, находящейся в границах этой тарифной зоны, придется заплатить 30 рублей за час.
Какие участки улиц войдут в новую тарифную зону?
— ул. Советской от ул. Николая Островского до ул. Максима Горького;
— ул. Максима Горького от ул. Советской до ул. Луначарского;
— ул. Луначарского от ул. Максима Горького до ул. Клименко;
— ул. Клименко от ул. Луначарского до ул. Пермской и от здания № 11 по ул. Пермской до ул. Петропавловской;
— ул. Пермской от ул. Клименко до здания № 11 по ул. Пермской;
— ул. Петропавловской от ул. Клименко до ул. Николая Островского;
— ул. Николая Островского от ул. Петропавловской до ул. Советской.
Ранее за стоянку на этих улицах надо было платить 20 рублей в час.
— С 9:00 2 декабря все сервисы для оплаты парковочных мест в новой тарифной зоне будут автоматически перенастроены, — сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. — Напоминаем, что оплата размещения автомобиля на платной парковке должна производиться в течение двадцати минут с момента въезда на парковку.