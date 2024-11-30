В Перми со 2 декабря появится новая зона платной парковки

— С 9:00 2 декабря все сервисы для оплаты парковочных мест в новой тарифной зоне будут автоматически перенастроены, — сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. — Напоминаем, что оплата размещения автомобиля на платной парковке должна производиться в течение двадцати минут с момента въезда на парковку.