Думали, простуда, оказалось — рак четвертой стадии: школьница из Братска не узнала симптом страшной болезни

Пару лет назад 15-летняя Оля Стич из Братска едва начала отходить от последствий страшной аварии, в которой она потеряла маму и младшую сестру. Кроме душевных ран пугали и медицинские прогнозы. «На всю жизнь прикована к постели», — таково было заключение некоторых врачей. Но сломить дух юной сибирячки было не просто. Она отправилась на реабилитацию. Девушку везде сопровождал отец, который, к слову, тоже пострадал в аварии — получил переломы. И вот спустя время, с поддержкой родных, она начала делать первые шаги. Но нагрянула новая напасть. В 2022 году у Оли поднялась температура под 40. «Может простуда», — подумали они. Но обследование показало саркому бедренной кости четвертой стадии. Злокачественная опухоль. Подробности — в материале КП-Иркутск.