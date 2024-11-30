Думали, простуда, оказалось — рак четвертой стадии: школьница из Братска не узнала симптом страшной болезни

Пару лет назад 15-летняя Оля Стич из Братска едва начала отходить от последствий страшной аварии, в которой она потеряла маму и младшую сестру. Кроме душевных ран пугали и медицинские прогнозы. «На всю жизнь прикована к постели», — таково было заключение некоторых врачей. Но сломить дух юной сибирячки было не просто. Она отправилась на реабилитацию. Девушку везде сопровождал отец, который, к слову, тоже пострадал в аварии — получил переломы. И вот спустя время, с поддержкой родных, она начала делать первые шаги. Но нагрянула новая напасть. В 2022 году у Оли поднялась температура под 40. «Может простуда», — подумали они. Но обследование показало саркому бедренной кости четвертой стадии. Злокачественная опухоль. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Пытался избежать столкновения…».
Сейчас Оле уже 17 лет, а ее младшей сестре исполнилось девять. Но еще пять лет назад в семье Стич было трое дочерей.
— Летом 2019 года отправились на своем авто в отпуск в Красноярск, — рассказывал ранее Сергей, отец Оли, КП-Иркутск. — Я за рулем, жена на переднем пассажирском сидении, а 12-летняя Оля и четырехлетние двойняшки на заднем. В соседнем регионе хотели показать детям зоопарк и аквапарк.
Отпуск подошел к концу, и наступило время возвращаться в Иркутскую область. По дороге домой и произошло несчастье. На встречную полосу выехала машина, за рулем которой находилась девушка. Сергей пытался избежать столкновения, свернув на обочину. Но, к несчастью, не вышло… Авария унесла жизни многодетной матери и одной из двойняшек. Они сидели друг за другом, удар пришелся по их стороне.
Удивительно, но другая двойняшка отделалась только ушибами. Глава семьи получил переломы, а Оле поставили позвоночно-спинномозговую травму. Врачи сказали, что ходить она больше не сможет…
«Требовались операция и химиотерапия».
Сергей и Оля не теряли надежды на восстановление. К примеру, школьница выкладывалась на максимум на реабилитации. Сперва ей предстояло заново научиться ползать и вставать на колени. Правда, пришлось перейти на домашнее обучение. Однако учителя и друзья постоянно навещали ее.
— Дочь настоящий боец! Она никогда не унывала, на ее лице всегда была улыбка, а в сердце — надежда на лучшее! — говорит Сергей. Казалось, восстановление идет, виден прогресс! Опираясь на отца, Оля делала первые шаги!
Сибирячке были необходимы операция и химиотерапия. Фото: личный архив Ольги.
Но летом 2022 года девушка почувствовала себя хуже. Измерив температуру, родные были шокированы. Ртутный столбик подходил к отметке 40. Вызвали скорую помощь. Обследование показало рак…
— Олю забрали бортом санавиации в Иркутск, где подтвердили диагноз., — говорил Сергей.
«Вы в ремиссии!».
Сибирячке были необходимы операция и химиотерапия. Первые курсы она прошла в Иркутске. Позже Сергей увез дочь в Москву, где врачи заменили ей пораженный участок кости и провели облучение. О мечте встать на ноги пришлось забыть, ведь предстояла борьба с раком.
Спустя время Оля вернулась в родное Приангарье. Только вот не домой в Братск, а в Иркутск, где ее ждало лечение. На помощь девушке пришел весь ее родной город. В школе, где некогда училась девочка, провели благотворительную ярмарку осенью 2022 года. За один вечер удалось собрать 210 тыс. руб. Все средства передали Сергею, который направил их на лечение дочери. Кстати, химиотерапия длилась вплоть до декабря 2023 года.
— Обычно через три месяца после каждой терапии нужно приехать на обследование. Тогда на приеме врачи сказали, что не видят опухоли, — рассказывает Ольга. — Однако выводы было рано делать. Только спустя полгода услышала долгожданные слова: «Вы в ремиссии!». Не могла поверить своему счастью!
«Встать на ноги — моя заветная мечта».
Сейчас сибирячка продолжает проходить проверки в клиниках. К слову, это ей никак не мешает уже как полгода быть студенткой колледжа при университете «Сириус».
— Учусь на программиста, — рассказывает сибирячка. — Эта идея появилась еще во время лечения. Лежа в палате, решила попробовать программировать, ведь ноутбук был всегда при мне. Так понравилось, что захотелось выучиться на айти-специалиста.
Живет Оля в общежитии города Сочи. Пока у нее нет соседки по комнате. Однако сибирячка и сама прекрасно справляется с бытом, хотя и передвигается на инвалидном кресле. В колледже она уже завела друзей, которые всегда готовы помочь ей при необходимости.
— Летом 2025 года планирую начать реабилитацию, чтобы скорее встать на ноги. Пока это моя самая большая мечта. Хотя и сама поддерживаю себя в форме, занимаясь лечебной физкультурой. Упражнения выполняю на спину и руки.