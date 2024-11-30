Экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич добивается банкротства

Напомним, в 2011—2012 годах Александр Протасевич был и.о. министра культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Затем он переехал работать в Москву советником министра культуры РФ Владимира Мединского. В мае 2017 года он вновь вернулся в минкульт Пермского края на должность замминистра. Экс-чиновник долгое время был одним из идеологов культурного проекта бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица».