Экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич добивается банкротства

Экс-глава Министерства культуры Прикамья Александр Протасевич добивается банкротства, сообщает «Ъ-Прикамье», ссылаясь на данные картотеки краевого арбитражного суда.
Суд изучит обоснованность заявления Александра Протасевича 13 января 2025 года. Согласно документам суда, на дату обращения, 24 октября, размер требований к бывшему пермскому чиновнику составлял более 1,7 млн рублей. Для входящих писем бывший министр культуры указал адрес в Москве.
Напомним, в 2011—2012 годах Александр Протасевич был и.о. министра культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Затем он переехал работать в Москву советником министра культуры РФ Владимира Мединского. В мае 2017 года он вновь вернулся в минкульт Пермского края на должность замминистра. Экс-чиновник долгое время был одним из идеологов культурного проекта бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица».
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что банкротом признан внук бывшего губернатора Пермского края Михаил Арзуманов. Инциатором процедуры банкротства Арзуманова стал его бывший коллега Геннадий Шилов. Он подал иск в Арбитражный суд после того, как инстанция Свердловского района обязала Арзуманова выплатить Шилову 4,1 миллиона долларов и 33,1 миллиона рублей.