Отмена пошлин повысит доступность яблок и моркови для белорусов. Подробности опубликованы на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
В сообщении говорится, что Советом ЕЭК было принято решение о предоставлении тарифной льготы. Речь идет про освобождение от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов овощей и фруктов, которые предназначены для продажи или последующей переработки.
Уточняется, что, в частности, речь идет о поставках картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн, моркови в объеме не более 55 тысяч тонн в Россию и в объеме не более пяти тысяч тонн в Беларусь. Кроме того, сказано, что также подразумеваются поставки яблок в объеме не более 230 тысяч тонн в Россию, а также в объеме не более 20 тысяч тонн в Беларусь. Отмечается, что указанная льгота будет действовать в период с 1 января по 31 июля 2025 года.
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