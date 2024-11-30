Отмена пошлин повысит доступность яблок и моркови для белорусов

Уточняется, что, в частности, речь идет о поставках картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн, моркови в объеме не более 55 тысяч тонн в Россию и в объеме не более пяти тысяч тонн в Беларусь. Кроме того, сказано, что также подразумеваются поставки яблок в объеме не более 230 тысяч тонн в Россию, а также в объеме не более 20 тысяч тонн в Беларусь. Отмечается, что указанная льгота будет действовать в период с 1 января по 31 июля 2025 года.