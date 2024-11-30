Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отмена пошлин повысит доступность яблок и моркови для белорусов

Картофель, морковь и яблоки будут ввозить в межсезонье в Беларусь без пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Отмена пошлин повысит доступность яблок и моркови для белорусов. Подробности опубликованы на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

В сообщении говорится, что Советом ЕЭК было принято решение о предоставлении тарифной льготы. Речь идет про освобождение от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов овощей и фруктов, которые предназначены для продажи или последующей переработки.

Уточняется, что, в частности, речь идет о поставках картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн, моркови в объеме не более 55 тысяч тонн в Россию и в объеме не более пяти тысяч тонн в Беларусь. Кроме того, сказано, что также подразумеваются поставки яблок в объеме не более 230 тысяч тонн в Россию, а также в объеме не более 20 тысяч тонн в Беларусь. Отмечается, что указанная льгота будет действовать в период с 1 января по 31 июля 2025 года.

Тем временем мы собрали новогодние спектакли и представления для детей 2024−2025 в Минске: афиша, билеты, расписание, купить билеты.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Беларуси в первые дни зимы 2024 года.