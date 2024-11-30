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В Хабаровском крае отловили напавшую на человека тигрицу

Ее судьбу решит Росприроднадзор.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае отловили тигрицу, напавшую на человека в районе имени Лазо. Хищницу поймали сотрудники службы по охране животного мира 29 ноября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время визуального осмотра у животного заметили повреждения лап. В ближайшее время тигрицу осмотрят ветеринары, а дальнейшую ее судьбу решат специалисты Росприроднадзора.

Напомним, нападение произошло в районе поселка Солонцовый ночью 20 ноября. Населенный пункт находится в 220 километрах от Хабаровска. От лап хищника впервые за осень пострадал мужчина. Его нашли без руки и с огромной раной на боку через какое-то время: тигрица утащила его в лес, схватив за ногу.

В полиции началась проверка после поступившего сообщения. На месте работали сотрудники полиции, они выясняли все обстоятельства трагедии.

флора и фауна