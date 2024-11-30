В Хабаровском крае отловили напавшую на человека тигрицу

Напомним, нападение произошло в районе поселка Солонцовый ночью 20 ноября. Населенный пункт находится в 220 километрах от Хабаровска. От лап хищника впервые за осень пострадал мужчина. Его нашли без руки и с огромной раной на боку через какое-то время: тигрица утащила его в лес, схватив за ногу.