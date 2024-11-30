Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам напомнили о мерах безопасности на катке

Специалисты Роспотребнадзора вновь обратили внимание жителей Красноярска на важные правила поведения на катке.

Источник: Getty Images via Unsplah+

Для обеспечения безопасного катания Роспотребнадзор рекомендует:

• Одевайтесь тепло, выбирая свободную одежду; термобелье станет отличным вариантом, а перчатки и шапка обязательны.

• Подбирайте коньки по размеру, чтобы ботинок плотно облегал ногу, и тщательно зашнуровывайте их.

• Двигайтесь в одном направлении с другими катающимися, избегая создания помех.

• Соблюдайте дистанцию и не превышайте скорость.

• Не останавливайтесь на льду; если шнурок развязался, лучше отойти к бортику или скамейке.

• В случае падения старайтесь приземляться на бок, избегая падений на спину, так как это может быть опасно.

• Держите детей под присмотром.

• Дышите правильно — через нос.

• Не используйте телефон во время катания.

• Избегайте курения и употребления алкоголя.

После катания рекомендуется отдохнуть, переодеться в сухую одежду и выпить теплый чай. В случае травмы необходимо сразу обратиться в местный медпункт или ближайший травмпункт.

здоровье