Красноярцам напомнили о мерах безопасности на катке

Для обеспечения безопасного катания Роспотребнадзор рекомендует:
• Одевайтесь тепло, выбирая свободную одежду; термобелье станет отличным вариантом, а перчатки и шапка обязательны.
• Подбирайте коньки по размеру, чтобы ботинок плотно облегал ногу, и тщательно зашнуровывайте их.
• Двигайтесь в одном направлении с другими катающимися, избегая создания помех.
• Соблюдайте дистанцию и не превышайте скорость.
• Не останавливайтесь на льду; если шнурок развязался, лучше отойти к бортику или скамейке.
• В случае падения старайтесь приземляться на бок, избегая падений на спину, так как это может быть опасно.
• Держите детей под присмотром.
• Дышите правильно — через нос.
• Не используйте телефон во время катания.
• Избегайте курения и употребления алкоголя.
После катания рекомендуется отдохнуть, переодеться в сухую одежду и выпить теплый чай. В случае травмы необходимо сразу обратиться в местный медпункт или ближайший травмпункт.