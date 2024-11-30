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Более 3 км гирлянд: Мингорсвет рассказал о подсветке главной елки страны

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Общая длина гирлянд новогодней елки, установленной на Октябрьской площади столицы, составит порядка 3,2 километра, об этом рассказал начальник производственно-технического отдела «Мингорсвета» Евгений Стаселович.

Источник: Sputnik.by

По его словам, на 108 шлейфах будет расположено более 20 тысяч пикселей. Все шлейфы сходятся в специальный шкаф управления. За мигание огней в той или иной последовательности отвечает специально программируемый контроллер.

«Запланировано порядка 60 различных светодинамических сценариев, которые будут циклично меняться по всему полотну этого полога».

цитирует Стаселовича агентство «Минск-Новости».

Елку начали устанавливать на площади 25 ноября.

Как сообщали в Мингорисполкоме, главную елку планируется торжественно зажечь 10 декабря в 17:00. Одновременно с этим будет зажжена вся новогодняя иллюминация в Минске.

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