Более 3 км гирлянд: Мингорсвет рассказал о подсветке главной елки страны

По его словам, на 108 шлейфах будет расположено более 20 тысяч пикселей. Все шлейфы сходятся в специальный шкаф управления. За мигание огней в той или иной последовательности отвечает специально программируемый контроллер.
«Запланировано порядка 60 различных светодинамических сценариев, которые будут циклично меняться по всему полотну этого полога».
Елку начали устанавливать на площади 25 ноября.
Как сообщали в Мингорисполкоме, главную елку планируется торжественно зажечь 10 декабря в 17:00. Одновременно с этим будет зажжена вся новогодняя иллюминация в Минске.
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