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В Красноярске частично запретят парковку на улице Декабристов

Ограничения начнут действовать с 19 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске с 19 декабря на участке улицы Декабристов навсегда запретят остановку и парковку автомобилей. Об этом сообщает портал Gornovosti со ссылкой на мэрию.

Ограничения коснутся нечётной стороны от улицы Бограда до Дубровинского. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки.

Решение было принято для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы.

Ранее в мэрии сообщали, что красноярские управляющие компании перешли на зимний режим работы.