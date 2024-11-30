В Красноярске частично запретят парковку на улице Декабристов

В Красноярске с 19 декабря на участке улицы Декабристов навсегда запретят остановку и парковку автомобилей. Об этом сообщает портал Gornovosti со ссылкой на мэрию.
Ограничения коснутся нечётной стороны от улицы Бограда до Дубровинского. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки.
Решение было принято для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы.
Ранее в мэрии сообщали, что красноярские управляющие компании перешли на зимний режим работы.