Хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл в Кемерово чемпиону России

Хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» сыграл свой второй выездной матч в текущем Чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Нынешним его соперником стал клуб «Кузбасс» из Кемерово — действующий чемпион страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для полузащитника хабаровской команды Алана Джусоева это был трехсотый матч в чемпионатах страны, но сегодняшняя игра не принесла праздника. Начав упорную борьбу, армейцы «сдали» свои ворота на 17-й минуте первого тайма. А спустя еще шесть минут «Кузбасс» удвоил счет и отправил в итоге команды в раздевалку с преимуществом в два очка в пользу хозяев льда.
Второй тайм гости начали с агрессивной игры, было множество опасных моментов, но они ни к какому результату не привели — мяч не шел в ворота. А вот хозяева на 71-й минуте утроили преимущество. А спустя еще три минуты сделали счет 4:0. А вскоре и 5:0.
За 10 минут до финального свистка у армейцев был шанс «размочить» счет с 12-метрового штрафного броска, но он не был реализован. Однако на 90-й минуте Алан Джусоев сделал себе подарок, забив мяч. Но, тем не менее, хабаровчане уезжают из Кемерово без очков — 5:1 в пользу кемеровской команды.