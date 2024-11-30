Хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл в Кемерово чемпиону России

За 10 минут до финального свистка у армейцев был шанс «размочить» счет с 12-метрового штрафного броска, но он не был реализован. Однако на 90-й минуте Алан Джусоев сделал себе подарок, забив мяч. Но, тем не менее, хабаровчане уезжают из Кемерово без очков — 5:1 в пользу кемеровской команды.