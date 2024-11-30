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Сотни улиц Феодосии на трое суток останутся без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. В Феодосии с третьего декабря на трое суток отключат газоснабжения на 154 улицах в связи с работами на газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымгазсетей».

Источник: РИА "Новости"

«Для предотвращения возникновения аварийной ситуации, а также недопущения отключения газа у абонентов в более холодный зимний период, будут выполнены работы по замене участка подземного газопровода среднего давления Ф530 мм по ул. Володарского/Краснодарская в Феодосии», — сказано в сообщении.

Работы начнутся 3 декабря. Возобновить подачу газа горожанам планируют с 4 по 6 декабря.

В компании просят с пониманием отнестись к необходимости проведения работ. С полным списком улиц, которые останутся без газа в эти дни можно ознакомиться на официальных ресурсах «Крымгазсети».