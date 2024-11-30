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В Уфе разыскивают сбившего 17-летнего подростка водителя

В ГИБДД Уфы сообщили о ДТП на проспекте Октября.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии накануне, 29 ноября, неизвестный сбил 17-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГИБДД Уфы.

В ведомстве сообщили, что это произошло около дома на проспекте Октября, 62. Подросток в момент произошедшего шел по тротуару. После наезда ему пришлось обратиться в больницу с травмой ноги.

В настоящий момент идет розыск водителя. Всех, кто стал свидетелем случившегося, попросили сообщить по телефонам: 02, 8 (347)237−02−02 либо 89171448502.

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