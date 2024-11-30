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Поп-исполнительница Кеша выпустила композицию Delusional

Певица Кеша представила песню Delusional, следующую за ее летней композицией Joyride. На обложке сингла, по-видимому созданной при помощи ИИ, изображены несколько сумок с названием трека. Некоторые из слов напечатаны с ошибками. За использование нейросетей девушка ранее подверглась критике от поклонников.

Источник: Звук

Певица Кеша представила песню Delusional, следующую за ее летней композицией Joyride. На обложке сингла, по-видимому созданной при помощи ИИ, изображены несколько сумок с названием трека. Некоторые из слов напечатаны с ошибками. За использование нейросетей девушка ранее подверглась критике от поклонников.

В масштабной песне с потенциалом поп-хита Кеша обращается к бывшему молодому человеку, объясняя ему, что между ними давно все кончено.

Недавно американка представила музыкальное видео на трек Joyride — ее первый независимый релиз после расставания с лейблом Kemosabe Records.