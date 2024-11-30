Поп-исполнительница Кеша выпустила композицию Delusional

Певица Кеша представила песню Delusional, следующую за ее летней композицией Joyride. На обложке сингла, по-видимому созданной при помощи ИИ, изображены несколько сумок с названием трека. Некоторые из слов напечатаны с ошибками. За использование нейросетей девушка ранее подверглась критике от поклонников.