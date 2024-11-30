«Победители регионального этапа Всероссийского конкурса “Семья года” у нас в Хабаровском крае будут получать специальную выплату. Кроме того, выплату в размере 100 тысяч рублей предусмотрим для многодетных отцов, награжденных почетным знаком Хабаровского края “Отцовская слава” (по аналогии с почетными знаками “Материнская слава” и “Родительская слава”). Поручение проработать эти вопросы я дал на прошедшем заседании совета по качеству жизни», — отметил глава региона.
Новую выплату предложили ввести для многодетных отцов в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил проработать и запустить новые меры, направленные на поддержку семей и повышение рождаемости. Наряду с этим денежные выплаты будут получать граждане с активной жизненной позицией.