В Москве появился сквер ТАСС

Пространство перед штаб-квартирой агентства всегда было одним из самых популярных мест отдыха, а в последние 10 лет также стало престижной выставочной площадкой, где регулярно проходят выставки работ фотокорреспондентов ТАСС, посвященные значимым датам и событиям. К отмечаемому в 2024 году 120-летию агентства здесь установили современные мультимедийные экраны. Они круглосуточно знакомят зрителей с актуальными российскими и международными новостями, а также транслируют различные видеосюжеты, фотографии и инфографику ТАСС, популяризируя современные достижения России, культурное наследие и природные богатства страны.