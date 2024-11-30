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В Москве появился сквер ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Безымянная территория перед входом в здание штаб-квартиры Информационного агентства России ТАСС со стороны Большой Никитской улицы в центре Москвы получила название сквер ТАСС. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Название сквера появится и на картах города.

Источник: Агентство «Москва»

«В 2024 году отмечается 120-летие со дня основания Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), в честь юбилея и с учетом огромной роли этого СМИ в истории страны безымянной территории, расположенной перед зданием агентства (Тверской бульвар, дом 2), присвоено наименование — сквер ТАСС», — отмечается на портале.

Указывается, что Сквер ТАСС «расположен в центре Москвы на пересечении Большой Никитской улицы, Тверского бульвара и Леонтьевского переулка». «Это востребованная транзитная зона, а также популярное место отдыха и встреч москвичей», — подчеркивается на портале.

Пространство перед штаб-квартирой агентства всегда было одним из самых популярных мест отдыха, а в последние 10 лет также стало престижной выставочной площадкой, где регулярно проходят выставки работ фотокорреспондентов ТАСС, посвященные значимым датам и событиям. К отмечаемому в 2024 году 120-летию агентства здесь установили современные мультимедийные экраны. Они круглосуточно знакомят зрителей с актуальными российскими и международными новостями, а также транслируют различные видеосюжеты, фотографии и инфографику ТАСС, популяризируя современные достижения России, культурное наследие и природные богатства страны.

Кроме того, несколько лет назад при поддержке правительства Москвы на фасаде построенного в 1976 году здания ТАСС появилась бегущая строка, на которой можно прочесть новости о ключевых событиях жизни столицы и страны в целом, а в витринах штаб-квартиры были установлены новые медиаэкраны.